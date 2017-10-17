Водитель без прав и под градусом сбил двух пешеходов в Барнауле

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Барнаул, 17 сентября. Пьяный водитель на дорогой иномарке сбил двух пешеходов в Барнауле. Мужчина не имел права управления транспортным средством, сообщает интернет-издание «Свободная Пресса» со ссылкой на Управление МВД России по Алтайскому краю,

Сообщается, что трагедия произошла накануне на улице Трактовая. Автомобиль Lexus GS300 под управлением нетрезвого 31-летнего мужчины сбил двух человек вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Оба пострадавших — местные жители — скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Напомним, серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого участника движения случилось недавно в Якутске. Тогда пьяный водитель сбил толпу пешеходов — один подросток погиб.