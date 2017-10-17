Иран захватил ряд крупных месторождений в Киркуке

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Киркук, 17 октября. После начала столкновений между курдскими отрядами пешмерга и иракскими войсками Иран захватил в провинции Киркцук ряд нефтяных месторождений.

Курские источники сообщили, что после начала нападения, которое возглавляло шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби», ирано-иракские войска захватили несколько крупных нефтяных месторождений на юге и западе провинции Киркук, которые содержат до 60 процентов запасов нефти Ирака.

Подразделения иракской милиции «Хашд аш-Шааби» поддерживаются иранским «Корпусом стражей Исламской революции» и данный шаг курды расценивают, как попытку Ирана упрочить свои позиции на мировом рынке нефти, а также усилить свое давление на экономических и политических противников. До недавних пор Курдистан владел третью общих запасов нефти Ирака.