Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: курды эвакуировали последний конвой с боевиками ИГ из Ракки
Весь мир
Иран захватил ряд крупных месторождений в Киркуке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Иран захватил ряд крупных месторождений в Киркуке

    17:29  17 Октября 2017
    43

    Иран захватил ряд крупных месторождений в Киркуке

    Киркук, 17 октября. После начала столкновений между курдскими отрядами пешмерга и иракскими войсками Иран захватил в провинции Киркцук ряд нефтяных месторождений.

    Курские источники сообщили, что после начала нападения, которое возглавляло шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби», ирано-иракские войска захватили несколько крупных нефтяных месторождений на юге и западе провинции Киркук, которые содержат до 60 процентов запасов нефти Ирака.

    Подразделения иракской милиции «Хашд аш-Шааби» поддерживаются иранским «Корпусом стражей Исламской революции» и данный шаг курды расценивают, как попытку Ирана упрочить свои позиции на мировом рынке нефти, а также усилить свое давление на экономических и политических противников. До недавних пор Курдистан владел третью общих запасов нефти Ирака.

    Иран захватил ряд крупных месторождений в Киркуке

    Автор: Алексей Громов
    #нефть #курды #ирак #иран #киркук
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017 595

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        80954

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67731

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82674

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49687
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        1537
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        595
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        4343
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1226