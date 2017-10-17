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Сирия обвинила Израиль в поддержке ИГ: кто попросил Тель-Авив помочь террористам в Хаме
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    Сирия обвинила Израиль в поддержке ИГ: кто попросил Тель-Авив помочь террористам в Хаме

    17:48  17 Октября 2017
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    ИГИЛ

    Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), исследуя освобожденные от террористов при помощи ВКС РФ территории, обнаружили вооружение, патроны и средства связи производства Израиля, оставленные боевиками «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ). В связи с этим представители официального Дамаска обвинили Тель-Авив в поддержке террористических группировок, действующих в Сирии.

    Израильское оружие и другой арсенал ИГИЛ1 был найден в районе на границе провинций Хама и Хомс, где раньше располагалась разветвленная сеть подземных переходов исламистов. Напомним, туннели были уничтожены в результате бомбардировки российских ВКС. Ранее данные территории были частью «Акербатского котла». Сирийские солдаты обнаружили минометы, пулеметы, около 800 артиллерийских снарядов 120-мм калибра, а также порядка 10 тысяч патронов разного калибра.

    Сирия обвинила Израиль в поддержке ИГ: кто попросил Тель-Авив помочь боевикам

    Ранее неоднократно поступали данные о том, что израильская сторона, открыто выступающая против легитимного правительства Башара Асада, помогает незаконным формированиям, воюющим против сирийских войск, в том числе террористическому объединению «Хайят Тахрир аш-Шам». В последние недели местные источники не раз сообщали о работе представителей израильских спецслужб в подконтрольных боевикам районах провинций Эль-Кунейтра и Даръа. Согласно их сведениям, военные инструкторы вели учения в рядах антиправительственных сил САР в преддверии новой серии атак позиций САА. Тем самым Тель-Авив рассчитывал сорвать режим перемирия у своей границы в юго-западной части республики, где в июле этого года по результатам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа была сформирована первая зона деэскалации.

    Однако почему израильское оружие оказалось в руках самых отъявленных террористов — членов «Исламского государства»? Почему Тель-Авиву может быть выгодно продолжение деятельности группировки на территории соседней арабской республики? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

    Сирия обвинила Израиль в поддержке ИГ: кто попросил Тель-Авив помочь боевикам

    По мнению руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковника в отставке Александра Жилина, данные шаги Израиля, сделанные навстречу боевикам ИГИЛ, безусловно продиктованы главным союзником Тель-Авива — Соединенными Штатами. Об этом эксперт заявил в интервью корреспонденту ФАН.

    «Я думаю, что Израиль, действительно, вполне может поставлять вооружение боевикам ИГ1, и вот почему: «Исламское государство» является достаточно специфическим террористическим образованием, которое действует в интересах США и англосаксов, в том время как Тель-Авив — по-настоящему верный союзник Вашингтона. Именно поэтому израильская сторона имеет определенные гарантии того, что ИГИЛ никогда не выступит против еврейского государства, и может спокойно вооружать террористов, воюющих против Башара Асада. То, что Израиль вслед за Соединенными Штатами придерживается двойных стандартов, тоже уже давно ни для кого не секрет».

    Голанские высоты

    Надо отметить, что у Тель-Авива есть определенные личные причины желать свержения Башара Асада, однако в большей степени это стремление обусловлено не столько собственными интересами, сколько влиянием американской стороны, которая продолжают вести войну против сирийского правительства руками незаконных группировок, в том числе террористических. Соответственно, вполне возможно, что Израиль по просьбе США время от времени перебрасывает боевикам ИГИЛ оружие, боеприпасы и другие ресурсы, отмечает Александр Жилин.

    «Если у Вашингтона вдруг возникли определенные проблемы с поставками вооружений террористам ИГ в каком-то определенном районе, он легко мог бы обратиться к своему стратегическому союзнику — к Тель-Авиву — с просьбой подбросить немного ресурсов боевикам, поскольку у него, например, возникли неполадки с коммуникацией».

    Конфликт между Сирией и Израилем существует уже давно, одна из причин — территориальный спор вокруг Голанских высот. Каждая из сторон считает их своими, однако по признанию представителей ООН данные территории еще в 1960-х годах были аннексированы подразделениями ЦАХАЛ. На данный момент большая часть горного района по-прежнему находится под контролем официального Тель-Авива.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #сша #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #башар асад #израиль #даръа #хомс #эль-кунейтра #тель-авив #акербат #тахрир аш-шам
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