Сирия обвинила Израиль в поддержке ИГ: кто попросил Тель-Авив помочь террористам в Хаме

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Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), исследуя освобожденные от террористов при помощи ВКС РФ территории, обнаружили вооружение, патроны и средства связи производства Израиля, оставленные боевиками «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ). В связи с этим представители официального Дамаска обвинили Тель-Авив в поддержке террористических группировок, действующих в Сирии.

Израильское оружие и другой арсенал ИГИЛ1 был найден в районе на границе провинций Хама и Хомс, где раньше располагалась разветвленная сеть подземных переходов исламистов. Напомним, туннели были уничтожены в результате бомбардировки российских ВКС. Ранее данные территории были частью «Акербатского котла». Сирийские солдаты обнаружили минометы, пулеметы, около 800 артиллерийских снарядов 120-мм калибра, а также порядка 10 тысяч патронов разного калибра.

Ранее неоднократно поступали данные о том, что израильская сторона, открыто выступающая против легитимного правительства Башара Асада, помогает незаконным формированиям, воюющим против сирийских войск, в том числе террористическому объединению «Хайят Тахрир аш-Шам». В последние недели местные источники не раз сообщали о работе представителей израильских спецслужб в подконтрольных боевикам районах провинций Эль-Кунейтра и Даръа. Согласно их сведениям, военные инструкторы вели учения в рядах антиправительственных сил САР в преддверии новой серии атак позиций САА. Тем самым Тель-Авив рассчитывал сорвать режим перемирия у своей границы в юго-западной части республики, где в июле этого года по результатам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа была сформирована первая зона деэскалации.

Однако почему израильское оружие оказалось в руках самых отъявленных террористов — членов «Исламского государства»? Почему Тель-Авиву может быть выгодно продолжение деятельности группировки на территории соседней арабской республики? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

По мнению руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковника в отставке Александра Жилина, данные шаги Израиля, сделанные навстречу боевикам ИГИЛ, безусловно продиктованы главным союзником Тель-Авива — Соединенными Штатами. Об этом эксперт заявил в интервью корреспонденту ФАН.

«Я думаю, что Израиль, действительно, вполне может поставлять вооружение боевикам ИГ1, и вот почему: «Исламское государство» является достаточно специфическим террористическим образованием, которое действует в интересах США и англосаксов, в том время как Тель-Авив — по-настоящему верный союзник Вашингтона. Именно поэтому израильская сторона имеет определенные гарантии того, что ИГИЛ никогда не выступит против еврейского государства, и может спокойно вооружать террористов, воюющих против Башара Асада. То, что Израиль вслед за Соединенными Штатами придерживается двойных стандартов, тоже уже давно ни для кого не секрет».

Надо отметить, что у Тель-Авива есть определенные личные причины желать свержения Башара Асада, однако в большей степени это стремление обусловлено не столько собственными интересами, сколько влиянием американской стороны, которая продолжают вести войну против сирийского правительства руками незаконных группировок, в том числе террористических. Соответственно, вполне возможно, что Израиль по просьбе США время от времени перебрасывает боевикам ИГИЛ оружие, боеприпасы и другие ресурсы, отмечает Александр Жилин.

«Если у Вашингтона вдруг возникли определенные проблемы с поставками вооружений террористам ИГ в каком-то определенном районе, он легко мог бы обратиться к своему стратегическому союзнику — к Тель-Авиву — с просьбой подбросить немного ресурсов боевикам, поскольку у него, например, возникли неполадки с коммуникацией».

Конфликт между Сирией и Израилем существует уже давно, одна из причин — территориальный спор вокруг Голанских высот. Каждая из сторон считает их своими, однако по признанию представителей ООН данные территории еще в 1960-х годах были аннексированы подразделениями ЦАХАЛ. На данный момент большая часть горного района по-прежнему находится под контролем официального Тель-Авива.

1 Организация запрещена на территории РФ.