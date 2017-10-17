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Эксперт оценил шансы на победу американского эсминца Zumwalt в бою с крейсером «Киров»
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    Эксперт оценил шансы на победу американского эсминца Zumwalt в бою с крейсером «Киров»

    19:40  17 Октября 2017
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    Эксперт сравнил шансы на победу американского эсминца Zumwalt и крейсера «Киров»

    Москва, 17 октября. Американский военный эксперт сравнил боевые характеристики американского эскадренного миноносца класса Zumwalt и атомного ракетного крейсера «Киров», который был выведен из состава Военно-морского флота России в 2002 году.

    Обозреватель портала The National Interest Кайл Мизоками попытался представить, каким будет исход гипотетического боевого столкновения двух кораблей.

    По его словам, Zumwalt создавался максимально скрытным для радаров потенциального противника, однако сделать корабль «невидимым» американцам так и не удалось, по данным разработчиков, на экранах РЛС «корабль выглядит как небольшое рыболовное судно».

    На вооружении Zumwalt находятся ракеты класса «корабль – воздух» SM-2 и Sea Sparrow, а также крылатые ракеты Tomahawk и противолодочные ракеты ASROC. Кроме того, на палубе размещены две артиллерийские установками AGS калибра 155-мм. Ракетный крейсер «Киров» был оснащен системой ПВО С-300Ф «Форт», которые защищали корабль от атак с воздуха и крылатыми противокорабельными ракетами П-700 «Гранит». На палубе «Кирова» находились восемь автоматических корабельных артиллерийских установок АК-630.

    По мнению автора, итогом боевого столкновения кораблей была бы ничья, так как для нанесения ракетного удара Zumwalt был бы вынужден приблизиться к «Кирову», после чего радары российского корабля смогли бы засечь американский эсминец. При этом Zumwalt вероятнее всего, мог бы сбить большую часть ракет, выпущенных «Кировым».

    После этого Zumwalt может полагаться на свои артиллерийские установки AGS, однако снарядам, выпущенным из AGS на расстоянии ракетного удара, понадобилось бы почти 162 секунды, чтобы достичь своей цели, за это время движущийся «Киров» успеет выйти из зоны поражения.

     

    Автор: Алексей Громов
    #zumwalt #киров #с-300ф форт #tomahawk #п-700 гранит
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