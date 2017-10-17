МИД РФ выяснил, кто стоит за фейковыми аккаунтами диппредставительств РФ

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Сочи, 17 октября. Определенные структуры других стран занимаются созданием фейковых аккаунтов диппредставительств России для распространения ложной информации, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Во время сессии первого Глобального форума молодых дипломатов на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Захарова рассказала об угрозах для цифровой дипломатии. Она обратила внимание, что одной из таких является создание фейковых аккаунтов диппредставительств.

Она подтвердила, что в социальных сетях существует целая сеть российских посольств, генконсульств, представительств при международных организациях.

«И вдруг начали как грибы после дождя множиться фейковые аккаунты наших представительств, которые давали абсолютно лживую информацию», — констатировала дипломат.

Она обратила внимание, что процесс аннулирования этих страниц небыстрый.

«А за это время эти фейковые аккаунты отравляют информационное пространство», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что российская сторона нашла источники их финансирования и авторов.