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Агент Марьянова рассказала, от чего лечился актер
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    Агент Марьянова рассказала, от чего лечился актер

    17:36  17 Октября 2017
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    Агент Марьянова рассказала, от чего лечился актер

    Москва, 17 октября. Агент актера Дмитрия Марьянова Алевтина Кунгурова заявила, что артист лечился в подмосковной клинике от проблем со спиной.

    Как сообщает агентство городских новостей «Москва», по ее словам, в клинике Марьянов лечил старую травму позвоночника. Он отметила, что актера не успели своевременно доставить в больницу после того, как ему стало плохо. Кунгурова подчеркнула, что причиной смерти стал тромб.

    «А сейчас некоторые СМИ вместо того, чтобы проводить достойно человека в последний путь, начинают копать грязное белье и распространять ложь», — добавила она, передает газета «Вечерняя Москва».

    Напомним, Марьянов скончался 15 октября в возрасте 47 лет. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, ему вызвали скорую помощь, однако она не приехала «по техническим причинам». Похороны актера театра и кино Дмитрия Марьянова пройдут 18 октября на Химкинском кладбище в Москве.

    Автор: Тимур Румянцев
    #марьянов
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