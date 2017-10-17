Ирак: Синджар и все месторождения Киркука захвачены «Хашд аш-Шааби»

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Синджар, 17 октября. Шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» захватило еще несколько районов, которые ранее контролировали курдские силы пешмерга.

По данным курдских источников иракская милиция «Хашд аш-Шааби» взяла под контроль одно из крупнейших нефтяных месторождений Киркука Бей Хассан, которое считалось основным источником сырья для Курдистана.

Руководитель иракской государственной нефтяной компании Фарид аль-Джадир заявил, что иракские войска заняли месторождение «Авана», ранее сообщалось, что правительственные войска вытеснили курдов из месторождения Бабагургур.

Источник отмечает, что силы «Хашд аш-Шааби» установили контроль над главным городом курдов-езидов Синджаром. Силы пешмерга отступили из населенных пунктов Туз-Хурмату, Дохук, Гулала и Джалава.