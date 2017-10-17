Губернатор Свердловской области объявил конкурс на должности региональных министров

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Екатеринбург, 17 октября. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил открытый конкурс на посты министров региона, сообщает пресс-служба правительства области.

Согласно документу, открыты позиции на следующие должности: министр экономики и территориального развития, министр инвестиций и развития.

«Президент нацелил нас на то, чтобы максимально открыто и конкурентно формировать управленческие команды», — акцентировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сообщается, что оценкой кандидатов займется экспертная комиссия во главе с губернатором региона.

Документы на соискание вакантных должностей будут приниматься до 8 ноября. Претендентов, желающих занять должность министра, ждут тестирование и презентация и защита концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики.