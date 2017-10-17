Ирак: боевики ИГ захватили два поселения на западе Киркука

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Киркук, 17 октября. Конфликтом между курдским ополчением и армией Ирака в Киркуке воспользовались боевики «Исламского государства»1.

Местные источники в Ираке сообщили, что сразу после нападения армии Ирака на курдское ополчение пешмерга в провинции Киркук последовал ряд атак со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

В западной части провинции игиловцы захватили населенные пункты Малха и Твельха в районе Дибис. Иракские войска и шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» слишком заняты противостоянием с курдами, обеспечение безопасности региона от террористов отошло на второй план, пишет источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.