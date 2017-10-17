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Общество
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Россия
Глава «Россетей» доложил Путину о готовности к осенне-зимнему сезону
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    Глава «Россетей» доложил Путину о готовности к осенне-зимнему сезону

    18:00  17 Октября 2017
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    Глава «Россетей» доложил Путину о готовности к осенне-зимнему сезону

    Москва, 17 октября. Председатель правления «Россетей» Павел Ливинский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что российские электросети готовы к прохождению осенне-зимнего периода.

    «В целом сетевой комплекс к этой задаче готов, в половине наших дочерних компаний получены уже паспорта готовности», — отметил генеральный директор.

    По словам Ливинского, осенне-зимний период уже начался в отдельных регионах. В настоящее время во всех субъектах присутствия «Россетей» организована работа штабов, проведена проверка готовности персонала, аттестации, подготовка резервных источников, авариных запасов.

    Глава «Россетей» добавил, что на оперативном дежурстве для ликвидации возможных последствий аварийных ситуаций находятся 50 тысяч человек.

    «Сетевой комплекс к работе в осенне-зимний период готов», — заключил Ливинский.

    Ранее Владимир Путин поддержал предложение руководителя Адыгеи Марата Купилова о праздновании 100-летнего юбилея с момента основания Республики Адыгея в 1922 году.

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #россети #ливинский
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