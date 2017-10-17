Законопроекты тоже подает ногами: в Сети обсуждают потасовку Парасюка и Гелетея

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Беспартийный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк дважды пнул начальника Госохраны Украины Валерия Гелетея прямо напротив здания парламента. Видеозапись разбирательства опубликовал в своем Facebook директор информационного ресурса «Трипольский край» Евгений Цяпенко.

Парасюку не понравились усиленные меры безопасности в связи с масштабной акцией протеста, организованной опальным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Внезапно словесная перепалка закончилась дракой.

«Ты нам ещё за Иловайск ответишь», — кричал Парасюк в момент драки.

Также депутат пригрозил Гелетею судебным разбирательством, поскольку чиновник в августе и сентябре 2014 года являлся министром обороны Украины. В результате боевых действий в «Иловайском котле» погибло значительное количество военнослужащих как со стороны Украины, так и со стороны ДНР. По некоторым оценкам, Украина потеряла более тысячи солдат, согласно официальной статистике, убито было 366 военных. Парасюк считает Гелетея виновным в столь масштабных потерях. Как он сам заявил позже, Парасюк считает, что место Гелетея в тюрьме.

Сам Гелетей назвал инцидент намеренной провокацией.

«Есть хорошее правило — не спорить и не вести диалог с людьми такого типа, чтобы не опускаться до их уровня, потому что именно это то, к чему они стремятся», — сказал чиновник.

По его словам, серьезных травм он не получил и обращаться с заявлением в правоохранительные органы не планирует.

Произошедшее сейчас бурно обсуждают в соцсетях. Некоторые указывают не недопустимость поведения Парасюка.

«Он законопроекты тоже ногами подает, наверное. Народный депутат, даже «корочка» есть...», — написал Георгий Янкевич.

Другие, наоборот, поддержали Владимира Парасюка.

«Красава, Володька», — высказался Олег Игнатюк.

«Красота!» — поделился мнением Максим Сакада.

Алена Хохлова в свою очередь вспомнила заявление зампреда Днепропетровской областной государственной администрации Бориса Филатова, который говорил о том, Парасюка вывозили на территорию РФ для допросов ГРУ.

«Сколько несдержанных на свете людей и один из них Вова Парасюк. Я не защищаю Гелетея, но вести себя Парасюку как дикарю — это тоже не оправдано. «Ответишь за Иловайск»... А Вова не хочет рассказать, как его в плену не узнали сотрудники ГРУ ГШ РФ?» — интересуется Хохлова.

Некоторые пользовали Сети также придерживаются мнения, что это была провокация.

Некоторые сделали предположение, что Парасюк психически неуравновешен.

«Или парасюк психически болен или он принимает наркотики. Такая агресия (пунктуация и орфография авторские — прим. ФАН)ненормальной. Видно он яко депутат чувствует себя ненаказанным. Это патология», — пишет пользователь.

Пользователи Twitter довольно резко прокомментировали драку чиновника и депутата.

«Парасюк подрался с Гелетеем у стен Рады. Сперва показалось новость из зоопарка, перечитал ещё раз. Не показалось», — написал Во///дь.