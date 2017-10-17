Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

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Киев, 17 октября. Столкновения начались у стен Верховной рады, где во вторник проходит митинг. Есть пострадавшие, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Под Верховной радой начались столкновения. Отмечается, что стычки фиксируются между батальоном «Донбасс» и украинской полицией. Уже есть пострадавшие. По данным корреспондента ФАН, был задействован слезоточивый газ.

«Донбасс» хотел пронести армейские палатки, чтобы поставить у Рады, однако правоохранители попробовали их остановить. Народ прорвал оцепление. Действиями батальона командуют Семен Семенченко и Вано Надирадзе.

Радикалам удалось принести палатки под стены Рады. В результате столкновения без сознания оказался один полицейский и один гражданский. Скорая помощь увезла их с площади.