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Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ
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    Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

    16:53  17 Октября 2017  /обновлено: 17:04  17 Октября 2017
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    Под Радой начались столкновения батальона "Донбасс" с полицией, в ход пошел слезоточиый газ

    Киев, 17 октября. Столкновения начались у стен Верховной рады, где во вторник проходит митинг. Есть пострадавшие, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Под Верховной радой начались столкновения. Отмечается, что стычки фиксируются между батальоном «Донбасс» и украинской полицией. Уже есть пострадавшие. По данным корреспондента ФАН, был задействован слезоточивый газ.

    «Донбасс» хотел пронести армейские палатки, чтобы поставить у Рады, однако правоохранители попробовали их остановить. Народ прорвал оцепление. Действиями батальона командуют Семен Семенченко и Вано Надирадзе.

    Радикалам удалось принести палатки под стены Рады. В результате столкновения без сознания оказался один полицейский и один гражданский. Скорая помощь увезла их с площади.

     

    Автор: Петро Панч специально для ФАН Киев
    #украина #рада #митинг #пострадавшие #столкновение
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