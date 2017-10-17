Курды бегут из захваченного «Хашд аш-Шааби» Киркука

В Избранное

Киркук, 17 октября. Курдское население бежит из захваченной армией Ирака провинции Киркук.

Местные источники сообщают, что курдское население провинции Киркук массово бежит из региона, опасаясь за свои жизни. Отмечается, что шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» уже сняли все курдские флаги на правительственных учреждениях и вывесили флаги Ирака.

Ранее милиция «Хашд аш-Шааби» уже угрожала курдскому населению города Туз-Хурмату, сразу после захвата в курдских домах начались погромы. Было разграблено около 150 домов, 15 из них были сожжены, сообщают местные источники. Курды пытаются скрыться в городах Эрбиль и Сулеймания.