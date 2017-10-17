Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: курды эвакуировали последний конвой с боевиками ИГ из Ракки
Весь мир
Курды бегут из захваченного «Хашд аш-Шааби» Киркука
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Курды бегут из захваченного «Хашд аш-Шааби» Киркука

    16:47  17 Октября 2017
    37

    Курды бегут из захваченного «Хашд аш-Шааби» Киркука

    Киркук, 17 октября. Курдское население бежит из захваченной армией Ирака провинции Киркук.

    Местные источники сообщают, что курдское население провинции Киркук массово бежит из региона, опасаясь за свои жизни. Отмечается, что шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» уже сняли все курдские флаги на правительственных учреждениях и вывесили флаги Ирака.

    Ранее милиция «Хашд аш-Шааби» уже угрожала курдскому населению города Туз-Хурмату, сразу после захвата в курдских домах начались погромы. Было разграблено около 150 домов, 15 из них были сожжены, сообщают местные источники. Курды пытаются скрыться в городах Эрбиль и Сулеймания.

    Курды бегут из захваченного «Хашд аш-Шааби» Киркука

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #киркук #хашд аш-шааби
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017 603

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        80954

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67732

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82675

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49687
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        1593
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        603
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        4374
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1229