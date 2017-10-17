МВД Украины готовится к попытке штурма Рады с помощью взрывчатки и «дирижера»

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Киев, 17 октября. Участники митинга в центре украинской столицы якобы планируют организовать штурм здания Верховной рады. Об этом во вторник заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Как считает политик, участниками акции руководит парламентарий от партии «Самопомощь» Семен Семенченко (Константин Гришин).

«По имеющейся информации, вечно обиженный и нервный «хор венских мальчиков» во главе с «дирижером» Гришиным из очень миролюбивой и очень набожной фракции «Самопомощь», вероятно, намерен осуществить попытку штурма Верховной рады с использованием взрывных пакетов», — отметил Шкиряк.

Как ранее передавал телеканал «360», сотрудники правоохранительных органов оцепили площадь Конституции в Киеве из-за митинга, который организовал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.