Столкновения курдов и армии Ирака в Киркуке коалиция США назвала «недоразумением»

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Вашингтон, 17 октября. Представители международной коалиции во главе с США заявили, что захват армией Ирака провинции Киркук был «недоразумением».

В официальном заявлении представителей западной коалиции отмечается, что «взаимодействие» между иракскими войсками и курдскими силами пешмерга в провинции Киркук было не «атаками», а «недоразумением». Курдистан, который являлся союзником коалиции США в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) с 2014 года назвал нападение ВС Ирака и иракской милиции «Хашд аш-Шааби» на Киркук «объявлением войны» курдскому народу.

Ранее сообщалось, что в 2014 году при нападении «Исламского государства»1 армия Ирака бежала из Киркука, и данный регион освобождало курдское ополчение пешмерга.

В заявлении международной коалиции подчеркивается, что столкновение между курдами и армией Ирака произошло из-за того, что две стороны пытались наладить связь в условиях ограниченной видимости, что послужило причиной «непонимания».

После начала «недоразумения» иракские войска захватили провинцию Киркук, курдское население бежало в Эрбиль и Сулейманию. Местные источники сообщили о случаях обезглавливания курдов ополченцами иракской милиции «Хашд аш-Шааби».

1 Организация запрещена на территории РФ.