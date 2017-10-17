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Столкновения курдов и армии Ирака в Киркуке коалиция США назвала «недоразумением»
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    Столкновения курдов и армии Ирака в Киркуке коалиция США назвала «недоразумением»

    16:49  17 Октября 2017
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    Столкновения курдов и армии Ирака в Киркуке коалиция США назвала «недоразумением»

    Вашингтон, 17 октября. Представители международной коалиции во главе с США заявили, что захват армией Ирака провинции Киркук был «недоразумением».

    В официальном заявлении представителей западной коалиции отмечается, что «взаимодействие» между иракскими войсками и курдскими силами пешмерга в провинции Киркук было не «атаками», а «недоразумением». Курдистан, который являлся союзником коалиции США в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) с 2014 года назвал нападение ВС Ирака и иракской милиции «Хашд аш-Шааби» на Киркук «объявлением войны» курдскому народу.

    Ранее сообщалось, что в 2014 году при нападении «Исламского государства»1 армия Ирака бежала из Киркука, и данный регион освобождало курдское ополчение пешмерга.

    В заявлении международной коалиции подчеркивается, что столкновение между курдами и армией Ирака произошло из-за того, что две стороны пытались наладить связь в условиях ограниченной видимости, что послужило причиной «непонимания».

    После начала «недоразумения» иракские войска захватили провинцию Киркук, курдское население бежало в Эрбиль и Сулейманию. Местные источники сообщили о случаях обезглавливания курдов ополченцами иракской милиции «Хашд аш-Шааби».

    Столкновения курдов и армии Ирака в Киркуке коалиция США назвала «недоразумением»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #курды #ирак #киркук #хашд аш-шааби
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