Мяч в свои ворота: эксперты рассказали, почему протесты в Киеве играют на руку Порошенко

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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что с «пониманием» относится к протестным митингам в центре Киева. Свободное выражение несогласия с действующими властями является важным методом демократии, добавил глава Украины.

Тем не менее Порошенко призвал протестующих не поддаваться манипуляциям «безответственных политиканов» и обеспечить мирный характер мероприятия. Он напомнил, что в 2015 году четверо украинских нацгвардейцев уже погибли, когда разгневанная толпа принялась штурмовать здание Верховной рады.

Отметим, что выступающие в Киеве активисты требуют создать на Украине антикоррупционный суд, отнять у депутатов их юридическую неприкосновенность и обеспечить гражданам страны новые избирательные права. Акцию протеста организовал целый ряд украинских общественных организаций и политических партий. Формальным лидером выступления является недавно вернувшийся в страну экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Сам он пришел на митинг с требованием немедленной отставки Порошенко.

За оценкой сегодняшних киевских протестов и реакции Порошенко на них Федеральное агентство новостей обратилось к нескольким ведущим украинским политологам. Киевский политтехнолог Дмитрий Джангиров, прежде всего, указывает на малочисленность и разобщенность оппозиционеров, собравшихся сегодня под зданием Верховной рады и Национального банка Украины.

Украинские СМИ сообщают о пяти тысячах человек, которые собрались на митинг протеста, но по собственным оценкам эксперта число протестующих достигало этой цифры только на пике мероприятия.

«Что эта было — неудачный сбор или просто первая проба сил — еще предстоит увидеть. Хотя, мне кажется, что Михаил Саакашвили и некоторые другие возлагали на этот день большие надежды, которые не оправдались», — заявил он в беседе с корреспондентом ФАН.

Вполне возможно, что после сегодняшнего «провала» Саакашвили потеряет свое лидирующее положение в антипорошенковской оппозиции. «Как знамя условной украинской национал-либеральной оппозиции — назовем ее так, чтобы как-то отличать от парламентской и других — Саакашвили не состоялся. Вероятно, группирующиеся сейчас вокруг него политику вскоре попытаются найти другую «точку сборки», — подчеркнул политолог.

«Порошенко очень вовремя позволил политическим противникам выпустить пар, исполнив от своего имени большую часть их основных требований. Так, к примеру, он внес в Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Порошенко никогда не был особо против лишить депутатов неприкосновенности, просто этот законопроект в ранних редакциях всегда включал в себя также пункт о лишении юридической неприкосновенности еще и президента. Это, конечно, было неприемлемо для Порошенко. Сейчас же у президента появилась возможность протолкнуть в Раду законопроект об отмене неприкосновенности в той редакции, которая его устраивает», — продолжает Джангиров.

По мнению эксперта, что сыграло на руку Порошенко, так это то, что большая часть требований Саакашвили и других протестующих никак не противоречила тому, что хочет получить от Украины МВФ. Международный валютный фонд, напомним, добивается распродажи сельскохозяйственной земли на Украине, приватизации госсобственности и реформ, снижающих нагрузку на национальный бюджет.

Многие из этих мер крайне непопулярны среди украинских граждан, тем не менее, выступая в центре Киеве, протестующие даже не подумали потребовать их запрета. Вместо того они требовали судов над коррупционерами и лишения депутатов юридической неприкосновенности. Порошенко может без особых проблем для себя дать все это украинским гражданам.

Другой известный украинский политолог Руслан Бортник также считает, что сегодняшний день остался за президентом Украины. «Саакашвили забил мяч в свои ворота», — отмечает он.