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Ключ к мировой безопасности лежит в Кремле — экс-глава МИД Латвии
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    Ключ к мировой безопасности лежит в Кремле — экс-глава МИД Латвии

    17:01  17 Октября 2017  /обновлено: 17:06  17 Октября 2017
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    «Ключ к мировой безопасности лежит в Кремле» - экс-глава МИД Латвии

    Сочи, 17 сентября. Бывший руководитель МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что от России не исходит никакой угрозы по отношению к Прибалтике. Такое заявление экс-министр сделал в кулуарах XIV ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», проходящего в Красной Поляне.

    Заявления прибалтийских политиков о существовании некой опасности Юрканс назвал всего лишь политическими лозунгами.

    «Ключ к мировой безопасности лежит в Кремле, кто бы там ни был хозяином — Путин, Иванов или Петров. Думаю, это понимает весь мир. Поэтому я считаю и надеюсь, что Россия будет играть очень серьезную роль, главенствующую роль», — приводит слова Юрканса РИА Новости.

    Кроме того, бывший министр добавил, что «разворот лицом к России» — это на данный момент первостепенная задача для политиков Латвии.

    Автор: Федор Веснин
    #россия #латвия #политика
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