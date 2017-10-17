«Ключ к мировой безопасности лежит в Кремле» - экс-глава МИД Латвии

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Сочи, 17 сентября. Бывший руководитель МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что от России не исходит никакой угрозы по отношению к Прибалтике. Такое заявление экс-министр сделал в кулуарах XIV ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», проходящего в Красной Поляне.

Заявления прибалтийских политиков о существовании некой опасности Юрканс назвал всего лишь политическими лозунгами.

«Ключ к мировой безопасности лежит в Кремле, кто бы там ни был хозяином — Путин, Иванов или Петров. Думаю, это понимает весь мир. Поэтому я считаю и надеюсь, что Россия будет играть очень серьезную роль, главенствующую роль», — приводит слова Юрканса РИА Новости.

Кроме того, бывший министр добавил, что «разворот лицом к России» — это на данный момент первостепенная задача для политиков Латвии.