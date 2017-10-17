Закиданный яйцами депутат Рады ответил митингующим украинцам

В Избранное

Киев, 17 октября. Участники митинга у стен Верховной рады закидали сырыми яйцами депутата от «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко и обозвали «губошлепом». Парламентарий пришел к выводу, что украинцы живут неплохо, раз так смело тратят на него продукты питания.

Участники митинга ополчились на представителя «Блока Петра Порошенко» у стен Верховной рады. Депутата закидали сырыми яйцами, а также обозвали «губошлепом». В ответ он пошутил об уровне жизни агрессивных украинцев.

Депутат пришел к выводу, что раз участники акции кидаются в него «яйцами и продуктами питания, значит, все в порядке, не так уж и плохо: не голодает народ, тем более митингующие».

«Легко можно было увидеть, что они не только яйцом — могли и черной икрой там пошвырять», — заявил он в комментарии украинским СМИ.

Кроме того, Гончаренко отметил, что сырые яйца, которыми его закидали митингующие, полезны для волос.