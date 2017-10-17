Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: курды эвакуировали последний конвой с боевиками ИГ из Ракки
Украина
Закиданный яйцами депутат Рады ответил митингующим украинцам
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Закиданный яйцами депутат Рады ответил митингующим украинцам

    16:41  17 Октября 2017
    1214

    Закиданный яйцами депутат Гончаренко ответил участникам митинга у Рады

    Киев, 17 октября. Участники митинга у стен Верховной рады закидали сырыми яйцами депутата от «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко и обозвали «губошлепом». Парламентарий пришел к выводу, что украинцы живут неплохо, раз так смело тратят на него продукты питания.

    Участники митинга ополчились на представителя «Блока Петра Порошенко» у стен Верховной рады. Депутата закидали сырыми яйцами, а также обозвали «губошлепом». В ответ он пошутил об уровне жизни агрессивных украинцев.

    Депутат пришел к выводу, что раз участники акции кидаются в него «яйцами и продуктами питания, значит, все в порядке, не так уж и плохо: не голодает народ, тем более митингующие».

    «Легко можно было увидеть, что они не только яйцом  — могли и черной икрой там пошвырять», — заявил он в комментарии украинским СМИ.

    Закиданный яйцами депутат Гончаренко ответил участникам митинга у Рады

    Кроме того, Гончаренко отметил, что сырые яйца, которыми его закидали митингующие, полезны для волос.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #киев #украина #верховная рада #митинг #гончаренко #яйца #губошлеп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017 595

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        80954

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67731

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82674

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49687
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        1568
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        599
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        4356
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1226