Киркоров и Гнойный сразятся в рэп-баттле на шоу «Успех»

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Москва, 17 октября. Рэпер Гнойный и эстрадный певец Филипп Киркоров станут судьями в вокальном шоу «Успех». Кроме того, звезды собираются встретится в очном баттле в рамках телепроекта.

Выпуск шоу «Успех» с баттлом Гнойного и Киркорова зрители смогут увидеть 5 ноября на канале СТС. Однако на данный момент остается секретом, в каком формате будет проходить это противостояние.

Стоит отметить, что у Киркорова нет опыта в таких музыкальных поединках, в то время как Славу КПСС (еще одно имя Гнойного) как раз прославила победа в баттле с другим известным рэпером Оксимироном. Король российской поп-музыки признался, что видел этот ролик в Сети.

«Просто так слава к Славе не пришла бы, — констатировал Киркоров — Я и сам с большим интересом наблюдал за баттлом: это было очень умно и нестандартно, да и он мне показался парнем умным и образованным. А вот сколько продлится его популярность и как долго еще он будет интересен людям, покажет время».

Киркоров также заметил, что не боится матов, которых так много в рэпе, продемонстрировав журналисту «Комсомольской правды» знание подобных словечек.