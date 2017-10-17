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Киркоров и Гнойный сразятся в рэп-баттле на шоу «Успех»
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    Киркоров и Гнойный сразятся в рэп-баттле на шоу «Успех»

    17:17  17 Октября 2017
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    Киркоров и Гнойный сразятся в рэп-баттле на шоу «Успех»

    Москва, 17 октября. Рэпер Гнойный и эстрадный певец Филипп Киркоров станут судьями в вокальном шоу «Успех». Кроме того, звезды собираются встретится в очном баттле в рамках телепроекта.

    Выпуск шоу «Успех» с баттлом Гнойного и Киркорова зрители смогут увидеть 5 ноября на канале СТС. Однако на данный момент остается секретом, в каком формате будет проходить это противостояние.

    Стоит отметить, что у Киркорова нет опыта в таких музыкальных поединках, в то время как Славу КПСС (еще одно имя Гнойного) как раз прославила победа в баттле с другим известным рэпером Оксимироном. Король российской поп-музыки признался, что видел этот ролик в Сети.

    «Просто так слава к Славе не пришла бы, — констатировал Киркоров  — Я и сам с большим интересом наблюдал за баттлом: это было очень умно и нестандартно, да и он мне показался парнем умным и образованным. А вот сколько продлится его популярность и как долго еще он будет интересен людям, покажет время».

    Киркоров и Гнойный сразятся в рэп-баттле на шоу «Успех»

    Киркоров также заметил, что не боится матов, которых так много в рэпе, продемонстрировав журналисту «Комсомольской правды» знание подобных словечек. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #киркоров #шоу #гнойный #баттл
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