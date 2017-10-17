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Весь мир
Ирак может получить поддержку Турции в Киркуке
Весь мир
Ирак может получить поддержку Турции в Киркуке
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    Ирак может получить поддержку Турции в Киркуке

    16:15  17 Октября 2017
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    Ирак может получить поддержку Турции в Киркуке

    Анкара, 17 октября. Внешнеполитическое ведомство Турции заявило, что Анкара готова поддержать Багдад в конфликте с курдами в провинции Киркук.

    В опубликованном заявлении министерства иностранных дел Турции сообщается, что Анкара придает большое значение политическому единству и территориальной целостности Ирака. МИД Турции подчеркнул, что страна готова поддержать Ирак в любом его начинании в борьбе с курдами в Киркуке, особенно это касается представителей «Рабочей партии Курдистана», которой Анкара придает статус террористической организации.

    Внешнеполитическое ведомство Турции пригрозило Региональному правительству Курдистана и предупредило, что если представители РПК останутся в регионе, то власти Эрбиля понесут за это ответственность. Турция намерена «поддержать Ирак в установлении прочного мира и стабильности в стране».

    Ирак может получить поддержку Турции в Киркуке

    Автор: Алексей Громов
    #турция #курды #ирак #киркук
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