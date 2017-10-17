Украина обратилась в Верховный суд РФ по спору с «Татнефтью»

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Киев, 17 октября. Украина подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ с просьбой отменить постановление нижестоящего окружного суда, подтвердившего полномочия арбитража Москвы на рассмотрение иска «Татнефти».

«Мы считаем, что нужно дать возможность Верховному суду определить, есть иммунитет у Украины (в этом деле — ред.), или его нет», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Отмечается, что суд продолжит рассмотрение данного дела второго ноября.

«Татнефть» требует признать решение международного арбитража о взыскании с Украины 144 млн долларов. Представитель Украины попросил приостановить производство дела до рассмотрения жалобы Верховным судом.

Иск связан с компанией «Укртатнафта», созданной для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Украина передала в уставной капитал компании НПЗ, а Татарстан — акции добывающей компании и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям судов Украины российская доля в компании полностью исчезла.

Международный арбитраж обязал Украину выплатить компании 112 млн долларов за нарушение межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на всю сумму. В итоге вышло около 144 млн долларов.