В Совфеде оценили планы Украины окружить Черноморский флот «волчьей стаей»

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Москва, 17 октября. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала планы Украины одолеть Черноморский флот с помощью тактики «волчьей стаи».

«Украинская военная мысль опять превзошла себя», — подчеркнула она.

Ковитиди уточнила, что данная тактика заключается в преследовании кораблей противника подводными лодками. Остается непонятным, при чем тут ракетные артиллерийские катера.

«Предлагаемая сегодня киевскими военными тактика вызывает усмешку не только у военных», — отметила Ковитиди, напомним, что Украина не владеет субмаринами.

Сенатор также выразила мнение, что именно США могли предложить Украине подобную идею тактики. На сегодняшний день американцы ни в коей мере не заинтересованы в развитии и усилении украинской государственности, при этом они действительно превратили Украину в свой сырьевой придаток.

«Поэтому подобного рода смешная идея, которую дали заокеанские хозяева, нашла такую горячую поддержку на Украине и рассмешила не только Россию», — заключила Ковитиди, передает RT.

Ранее командование ВМС Украины заявило, что собирается использовать новую тактику в борьбе с российским флотом в Черном море. Предполагается, что несколько украинских бронекатеров смогут атаковать корабли РФ.