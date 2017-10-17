Глава ЦИК прокомментировала идею совместить выборы президента с довыборами в ГД

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Москва, 17 октября. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что выборы президента РФ могут пройти в один день с дополнительными выборами депутатов Госдумы по одномандатным округам. Об этом она заявила, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения довыборов в Госдуму одновременно с президентскими.

«Может быть, потому что этот вопрос об изменении единого дня голосования есть на повестке дня. Разные варианты предлагаются. В любом случае это вопрос дискуссионный», — сказала Памфилова.

Она также добавила, что Центризбирком соберет и проработает подобные предложения и направит их в Госдуму, где будет принято окончательное решение с учетом общественного мнения.

Напомним, выборы президента России состояться в марте 2018 года. Довыборы в Госдуму по одномандатным округам должны пройти в ближайший единый день голосования - в сентябре 2018 года.