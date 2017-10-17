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Киевский певец сравнил Украину со старым Volkswagen
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    Киевский певец сравнил Украину со старым Volkswagen

    17:09  17 Октября 2017
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    Певец сравнил Украину со стареньким фольксвагеном

    Киев, 17 октября. Украинская группа Pianoбой представила клип на песню «Полуничне небо» («Полуночное небо»). Солист проекта Дмитрий Шуров заявил, что старенький Volkswagen в клипе ассоциируется у него с Украиной.

    По словам музыканта, новое видео полно символизма, хотя «получилось это не специально». 

    «Начинается оно (видео - прим. ФАН) с ловца снов – индейского амулета, защищающего его владельца от злых духов. Висит этот амулет в стареньком, но отремонтированном «хиппанском» «фольксвагене», которым управляют любящие люди. Для меня этот «фольксваген» — это Украина, а любящие люди за его рулем – это мы с вами…»,  — сообщил Шуров интернет-изданию Feme.ua.

    Музыкант рассказал, что в новом видео он собрал все, что любит — мирное небо, влюбленных, вкусную еду, красивую природу, — и пожелал, «чтобы вся эта изумительно идеалистическая картинка стала реальностью для всех соотечественников».

    Солист Pianoбой также подчеркнул, что цивилизованным и успешным может считаться только такое государство, где комфортно чувствуют себя «люди всех мастей».

    Дмитрий Шуров  — в прошлом клавишник известной украинской группы «Океан Ельзи», с 2009 года солист коллектива Pianoбой. На Украине он также известен по проекту «X-Фактор», где выступает в качестве судьи.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #украина #музыка #клип
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