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На Украине раскритиковали законы Порошенко: Мы не вернем ни Донбасс, ни Крым
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    На Украине раскритиковали законы Порошенко: Мы не вернем ни Донбасс, ни Крым

    16:22  17 Октября 2017
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    На Украине раскритиковали законы Порошенко: Мы не вернем ни Донбасс, ни Крым

    Киев, 17 октября. В начале этого месяца украинские власти приняли так называемый закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому расширяется право президента использовать вооруженные силы на территории конфликта.

    По словам украинского политика Георгия Туки, в настоящее время нет возможности вернуть Крым и Донбасс под контроль киевских властей с помощью принятия новых законов, которые не способны повлиять на ситуацию.

    Он отметил, что все разговоры о написании и принятии новых законов относительно указанных регионов «являются обычным политиканством», сообщает «Свободная пресса».

    На Украине раскритиковали законы Порошенко: Мы не вернем ни Донбасс, ни Крым

    «Ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым», — заявил Тука.

    Он также считает, что Киев может побороться по крайней мере за Донбасс, но для этого необходимо серьезно заняться укреплением армии и экономики страны.

    На Украине раскритиковали законы Порошенко: Мы не вернем ни Донбасс, ни Крым

    Ранее экс-главарь «Правого сектора»1 (запрещена в России) Дмитрий Ярош заявил, что для возвращения Крыма Украина должна произвести «масштабную и стремительную военную операцию». Однако в России объяснили, почему мечтам радикала не суждено сбыться.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #киев #донбасс #украина #крым #тука
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