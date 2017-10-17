На Украине раскритиковали законы Порошенко: Мы не вернем ни Донбасс, ни Крым

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Киев, 17 октября. В начале этого месяца украинские власти приняли так называемый закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому расширяется право президента использовать вооруженные силы на территории конфликта.

По словам украинского политика Георгия Туки, в настоящее время нет возможности вернуть Крым и Донбасс под контроль киевских властей с помощью принятия новых законов, которые не способны повлиять на ситуацию.

Он отметил, что все разговоры о написании и принятии новых законов относительно указанных регионов «являются обычным политиканством», сообщает «Свободная пресса».

«Ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым», — заявил Тука.

Он также считает, что Киев может побороться по крайней мере за Донбасс, но для этого необходимо серьезно заняться укреплением армии и экономики страны.

Ранее экс-главарь «Правого сектора»1 (запрещена в России) Дмитрий Ярош заявил, что для возвращения Крыма Украина должна произвести «масштабную и стремительную военную операцию». Однако в России объяснили, почему мечтам радикала не суждено сбыться.

1 Организация запрещена на территории РФ.