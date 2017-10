Американские СМИ призвали готовиться к новому Чернобылю на Украине

В Избранное

С наступлением зимы и растущей нагрузкой на энергетическую систему Украины угроза новой ядерной катастрофы в центральной Европе становится не просто теоретической опасностью. Аналитики Energy Research & Social Science (ERSS) заявили, что до 2020 года существует 80-процентная вероятность «серьезной аварии» на одной из атомных электростанций Украины, и призвали готовиться к новому Чернобылю.

Федеральное агентство новостей представляет своим читателям перевод статьи Get Ready for a New Chernobyl in Ukraine (Приготовьтесь к новому Чернобылю на Украине), опубликованной порталом Global Research.

Специалисты связывают такое событие как с увеличением нагрузки на атомные электростанции, вызванные частыми остановками работы украинских тепловых электростанций (ведь используемое ими сырье — уголь из Донбасса), так и с серьезным физическим износом ядерного оборудования советского периода и катастрофическим недофинансированием этой отрасли.

В случае такого инцидента ЕС придется не только столкнуться с серьезными потенциальными экологическими последствиями, но также, с учетом недавнего введения безвизового режима, массового исхода украинцев из загрязненных районов.

В настоящее время на Украине действуют четыре атомные электростанции: «Запорожье» (крупнейшая в Европе, шесть реакторов и общая мощность 6000 МВт), «Ривне» (четыре реактора и общая мощность 2880 МВт), «Хмельницкий» (два реактора и общая мощность 2000 МВт), а также «Южно-Украина» (три реактора и суммарная мощность 3000 МВт). В 2000 году Чернобыльская станция с четырьмя реакторами была окончательно закрыта.

Из 15 ядерных реакторов, действующих в настоящее время на Украине, 12 были введены в эксплуатацию в советское время, до 1990 года. Все они полагаются на классический тип ядерных реакторов ВВЭР, которые были разработаны в 1960-х и 1970-х годах в Курчатовском институте в Москве. Эти реакторы предположительно должны иметь максимальный срок службы в 30 лет. Но на сегодняшний день 10 из 15 реакторов, работающих на территории Украины, уже давно пережили этот срок.

И все это время нагрузка на разрушающиеся реакторы постоянно увеличивается из-за резкого снижения доступности запасов угля из Донбасса (к середине 2017 года производство электроэнергии на украинских тепловых электростанциях упало почти до половины объема производства в 2013 году — прим. ред.). По данным Energoatom, государственной компании, эксплуатирующей атомные электростанции Украины, в 2016 году эти заводы работали только на 65,5% от их общей мощности, но к январю 2017 года — уже на 77,6%. В первой половине 2017 года на атомных электростанциях Украины было произведено более 45 миллиардов кВтч электроэнергии (рост на 13% по сравнению с 2016 годом).

Сегодня украинские власти отчаянно выжимают последние соки из своих ядерных объектов советской эпохи. Ситуация усугубляется еще больше из-за украинских чиновников энергосферы, находящихся под политическим давлением — они должны найти замену ядерному топливу, произведенному российской компанией ТВЭЛ. Таким образом, на ряде реакторов они неоднократно предпринимали попытки использовать топливо, произведенное американо-японской корпорацией Westinghouse Electric Company.

Удивительно, как украинцы полностью проигнорировали болезненный опыт чехов. Еще в 1996 году построенная СССР чешская атомная электростанция «Темелин» подписала контракт с Westinghouse. После того, как на реакторе было впервые использовано американское топливо, завод был вынужден многократно дозаправлять реакторы досрочно после обнаружения многочисленных дефектов. Ученые из Westinghouse не смогли исправить эту проблему. В дополнение к угрозе ядерной аварии, значительно увеличились затраты на производство электроэнергии. В результате, после еще одной крупной аварии в январе 2007 года, Чешская Республика отказалась покупать топливо из США и к 2010 году «Темелин» полностью вернулась к использованию российской продукции ТВЭЛ.

Тем не менее, Украина экспериментирует с американскими аналогами российских топливных сборок с 2005 года и имеет немало печального опыта. В 2013 году, после тщательной проверки и обнаружения многочисленных дефектов и неполадок, Государственная ядерная регулирующая инспекция Украины ввела полный запрет на использование американского топлива на украинских АЭС.

Однако события 2014 года заставили Украину вновь рассматривать использование американских аналогов. В апреле 2014 года Киев решил совершить еще одну попытку. СМИ сообщили, что американское топливо было загружено в реактор №3 на Южно-Украинской атомной электростанции, в реактор №5 на Запорожской атомной электростанции, а также в реактор №2 на Южно-Украинской атомной электростанции.Последствия были плачевны.

В феврале 2016 года произошло аварийное отключение реактора №3 на Южно-Украинской АЭС из-за увеличения уровня хладагента в парогенераторе. Как сообщили местные жители в социальных сетях, район вокруг атомной станции был немедленно оцеплен военными. А 23 марта 2016 года все виды деятельности на Южно-Украинской атомной электростанции были полностью приостановлены на целый день.

Документы «КиберБеркута»

Анонимная хакерская группировка «КиберБеркут» получила доступ к документам правительственных учреждений Австрии, Румынии, Молдовы, Беларуси, а также Гринписа и сети экологических организаций «Бенквоч», датированных летом 2017 года. Полученная информация действительно вызывают волнение по поводу планов «Энергоатома» продлить работу старых реакторов.

Киев самостоятельно решил продлить работу реакторов еще в 2015 году, но только в 2017 году Украина решила отправить эту программу по обновлению атомных станций своим соседним странам и международным экологическим организациям для изучения.

Это было одновременное нарушение двух конвенций ООН, в соответствии с которыми подписавшие стороны должны получить государственное и межправительственное одобрение до (не после) начала работы на атомной электростанции: Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду (Конвенция Эспо 1991 года — прим. ред.) и Конвенции о доступе к информации, участия общественности в процессе принятия решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция 1998 года).

Однако, судя по всему, украинцы не испытывают угрызений совести: в ответ на возмущения европейских стран, Киев ответил дерзостью. Украинские эксперты, по-видимому считают, что в правительстве стран ЕС недостаточно квалифицированных специалистов, чтобы грамотно поставить оценку украинской атомной программе.

Кроме того, серьезные опасения вызывает и то, что украинские государственные органы, ответственные за ядерную энергию, еще не разработали способы утилизации отработавшего ядерного топлива и других радиоактивных отходов. Должностные лица в Киеве либо уклоняются от ответа на эти вопросы, либо играют в дурачков: «Мы что, должны вести учет всех дел?» (сказано в отношении накопления радиоактивных отходов и связанных случаев лейкемии у детей — прим. ред.).