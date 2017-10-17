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В Сирии уничтожено несколько сотен боевиков ИГИЛ из РФ — МВД
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    В Сирии уничтожено несколько сотен боевиков ИГИЛ из РФ — МВД

    16:02  17 Октября 2017
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    В Сирии уничтожено несколько сотен боевиков ИГИЛ из РФ — МВД

    Москва, 17 октября. Представители МВД заявили, что количество выходцев из РФ, присоединившихся к «Исламскому государству1» в Сирии, исчисляется сотнями.

    Руководитель главного управления по противодействию экстремизму МВД России Тимур Валиулин заявил, что непосредственно на местах столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) уничтожено несколько сотен выходцев из РФ.

    Силовое ведомство ведет учет граждан России, уехавших в Сирийскую арабскую республику для последующего присоединения к боевикам «Халифата». Валиулин подчеркнул, что по большинству из уехавших россиян уже заведены уголовные дела.

    В Сирии уничтожено несколько сотен боевиков ИГИЛ из РФ — МВД

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #тимур валиулин
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