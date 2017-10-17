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Москва, 17 октября. Представители МВД заявили, что количество выходцев из РФ, присоединившихся к «Исламскому государству1» в Сирии, исчисляется сотнями.

Руководитель главного управления по противодействию экстремизму МВД России Тимур Валиулин заявил, что непосредственно на местах столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) уничтожено несколько сотен выходцев из РФ.

Силовое ведомство ведет учет граждан России, уехавших в Сирийскую арабскую республику для последующего присоединения к боевикам «Халифата». Валиулин подчеркнул, что по большинству из уехавших россиян уже заведены уголовные дела.

1 Организация запрещена на территории РФ.