В Движении автомобилистов не поддержали идею по регулированию тарифов ОСАГО
Москва, 17 октября. Инициативу Российского союза автостраховщиков по вопросу регулирования тарифов ОСАГО прокомментировал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
«В том виде, как они это сформулировали, я не поддерживаю», — подчеркнул он.
По его словам, только закон должен устанавливать как минимальный, так и максимальный размер, но не Центробанк. Обязательный платеж должен утверждать акт высшей юридической силы, в обратном случае произойдет демпинг и немало страховых компаний начнут предлагать получить полисы по очень низким ценам, из-за чего не смогут обеспечить возмещение, отметил эксперт.
Похмелкин также выразил мнение, что нужно отказаться от повышающих коэффициентов, связанных с автомобилем.
«То есть все коэффициенты — стаж, попадание в ДТП и так далее — должны быть привязаны исключительно к водителю», — заключил он, передает RT.
Напомним, ранее сообщалось, что Российский союз автомобильных страховщиков предложил перейти на нерегулируемые государством тарифы ОСАГО в Банк Российской Федерации.