Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ирак может получить поддержку Турции в Киркуке
Общество
В Движении автомобилистов не поддержали идею по регулированию тарифов ОСАГО‍
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Движении автомобилистов не поддержали идею по регулированию тарифов ОСАГО‍

    16:11  17 Октября 2017
    36

    В Движении автомобилистов не поддержали идею по регулированию тарифов ОСАГО‍

    Москва, 17 октября. Инициативу Российского союза автостраховщиков по вопросу регулирования тарифов ОСАГО прокомментировал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

    «В том виде, как они это сформулировали, я не поддерживаю», — подчеркнул он. 

    По его словам, только закон должен устанавливать как минимальный, так и максимальный размер, но не Центробанк. Обязательный платеж должен утверждать акт высшей юридической силы, в обратном случае произойдет демпинг и немало страховых компаний начнут предлагать получить полисы по очень низким ценам, из-за чего не смогут обеспечить возмещение, отметил эксперт.

    Похмелкин также выразил мнение, что нужно отказаться от повышающих коэффициентов, связанных с автомобилем.

    «То есть все коэффициенты — стаж, попадание в ДТП и так далее — должны быть привязаны исключительно к водителю», — заключил он, передает RT.

    Напомним, ранее сообщалось, что Российский союз автомобильных страховщиков предложил перейти на нерегулируемые государством тарифы ОСАГО в Банк Российской Федерации. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #осаго
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017 232

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        80906

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67713

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82638

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49678
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        232
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        2000
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1206
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        504