В Движении автомобилистов не поддержали идею по регулированию тарифов ОСАГО‍

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Москва, 17 октября. Инициативу Российского союза автостраховщиков по вопросу регулирования тарифов ОСАГО прокомментировал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

«В том виде, как они это сформулировали, я не поддерживаю», — подчеркнул он.

По его словам, только закон должен устанавливать как минимальный, так и максимальный размер, но не Центробанк. Обязательный платеж должен утверждать акт высшей юридической силы, в обратном случае произойдет демпинг и немало страховых компаний начнут предлагать получить полисы по очень низким ценам, из-за чего не смогут обеспечить возмещение, отметил эксперт.

Похмелкин также выразил мнение, что нужно отказаться от повышающих коэффициентов, связанных с автомобилем.

«То есть все коэффициенты — стаж, попадание в ДТП и так далее — должны быть привязаны исключительно к водителю», — заключил он, передает RT.

Напомним, ранее сообщалось, что Российский союз автомобильных страховщиков предложил перейти на нерегулируемые государством тарифы ОСАГО в Банк Российской Федерации.