Скульптор Щербаков: Памятник Калашникову исправлять не будут

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Памятник выдающемуся советскому оружейнику Михаилу Калашникову, установленный в центре Москвы, не будет переделан. По словам создателя монумента, скульптора Салавата Щербакова, он не планирует вносить никаких изменений в свое произведение.

«Особых новостей тут нет. Памятник не будет исправляться, он останется в таком виде, в каком был задуман», — заявил Щербаков корреспонденту Федерального агентства новостей в ответ на вопрос, когда ждать внесения коррективов в его творение.

По словам скульптора, производители оружия согласны с композицией монумента.

«В Росвооружении заявили, что все было правильно, — заметил Щербаков. — Там на изображении поверх этих чертежей лежал автомат Калашникова».

Скандал вокруг памятника Калашникову разгорелся 22 сентября. Тогда внимательные горожане разглядели странности в чертеже оружия, изображенном на одной из деталей композиции. По утверждению историков, на чертеже представлен не автомат Калашникова, а немецкая штурмовая винтовка StG 44 времен Второй Мировой войны.

К подобным неточностям в произведениях искусства следует относиться внимательно, но «без истерики», уверен Щербаков.

«Те, кто пытается изыскать какие-то ошибки, радуются этим ошибкам, работают, по сути, «на врага», — подчеркнул скульптор.

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Щербаков добавил, что в подобных «ошибочных» ситуациях нет ничего страшного.

«К примеру, многие монеты, которые выпускались с ошибками, потом превращались в нумизматическую редкость, — заявил скульптор. — Ошибки на памятниках иногда исправляются, а иногда все остается в первоначальном виде».

Напомним, сразу после скандала Российское военно-историческое общество, заказавшее памятник, заявило, что он будет исправлен немедленно.