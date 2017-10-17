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КС Испании признал недействительным закон о референдуме в Каталонии
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    КС Испании признал недействительным закон о референдуме в Каталонии

    16:22  17 Октября 2017
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    КС Испании признал недействительным закон о референдуме в Каталонии

    Мадрид, 17 октября. Суд Испании признал противоречащим конституции страны закон о референдуме, принятый каталонским парламентом в сентябре. Решение судьи, как сообщают испанские СМИ, участники заседания поддержали единогласно.

    Напомним, 6 сентября каталонский парламент принял закон о референдуме 1 октября. При этом партии, выступающие за независимость региона, имеют в парламенте абсолютное большинство. Закон затем был оспорен испанским правительством в конституционном суде. Несмотря на это, референдум в Каталонии все-таки провели.

    Напомним, во время беспорядков, сопровождавших проведение референдума 1 октября, пострадали более 300 человек.  Впоследствии во многих испанских городах прошли многотысячные акции противников отделения Каталонии.  

    Автор: Федор Веснин
    #испания #референдум #барселона
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