Фомин день — 2017: когда отмечается, кто такой Фома неверный, традиции и приметы

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В середине октября православные христиане вспоминают апостола Фому, того самого, которого принято называть «неверным» (то есть неверующим, недоверчивым). В народе этот день назывался Фомин день, в это время сельские жители заканчивали подсчет того, что было накоплено в амбарах и погребах за летне-осеннюю страду, и по приметам пытались узнать, какой будет предстоящая зима.

Когда отмечается Фомин день

Фомин день отмечается 19 октября (6 октября по старому стилю).

Кто такой Фома неверный

Апостол Фома был рыбаком из Галилеи, точная дата его рождения неизвестна. Имя Фома в переводе с иврита означает «близнец» (по разным версиям, то ли у апостола был брат-близнец, то ли он сам был внешне очень похож на Иисуса Христа). Фома был избран Христом в число двенадцати апостолов — самых близких учеников.

Согласно евангельским источникам, Фома участвовал в нескольких важных событиях, связанных с Иисусом Христом и Богоматерью. В Евангелии от Иоанна говорится, что Фома, который отсутствовал при первом явлении ученикам воскресшего Христа, потребовал доказательств его воскресения. Фома хотел сам потрогать раны от гвоздей на руках и ногах Христа и рану в боку, нанесенную спасителю одним из римских воинов. Явившись апостолам вновь, Иисус предложил Фоме вложить палец в раны, после чего Фома уверовал в то, что Христос действительно воскрес.

От этого евангельского эпизода пошло выражение «Фома неверующий» (или «неверный»), которым обозначают недоверчивого человека, который ничего не принимает на веру.

Кроме того, с именем апостола Фомы связаны предания, касающиеся успения (окончания земной жизни) Богородицы. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей.

Апостол Фома проповедовал в Китае и Индии, именно там около 70 года нашей эры он принял мученическую смерть.

Фомин день в славянской традиции

Фомин день был связан с празднованием в честь полных закромов, поэтому этот праздник также носил названия «Большие крома» и «Фома Хлебник».

К Фомину дню подводили итоги года — определяли, достаточно ли накоплено запасов зерна и других сельскохозяйственных продуктов, чтобы безбедно пережить зиму.

Это был праздник рачительных хозяев, которые усердно трудились летом и осенью и встречали зиму с домом — полной чашей. Считалось, что помогал им в этом Фома — который почитался в народе за бережливость, запасливость и трудолюбие.

Если амбары и погреба были полны, говорили:

— Рад Фома, что велика крома.

— На Фому тащи все в крому.

— Фома ломит закрома — все бери задарма.

Крома (закрома) — это место в амбаре для хранения зерна.

Горбушка хлеба, испеченного из муки нового урожая на Фомин день, считалась лечебной. Говорили:

— На Фому горбушка хлебная тому, кто здоровьем слаб.

Поговорки и приметы на Фомин день

По погоде и другим приметам на Фомин день определяли, какой будет погода в ближайшие дни и будущая зима:

— Если на Фому стоит безветренная погода — жди первых морозов.

— Если на Фомин день дым из трубы стелется к земле — жди ненастья.

— Если на Фому прилетели северные птицы — жди ранних морозов.

Также считалось, что ребенок, родившийся в Фомин день, доживет до старости.