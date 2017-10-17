Операция против ИГИЛ идет к завершению: как ВКС РФ изменили ситуацию в Сирии

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Операция против террористов в Сирийской Арабской Республике (САР) идет к завершению. С таким заявлением выступил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии», — подчеркнул глава Минобороны.

Российское присутствие

Политический и военный аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в комментарии ФАН пояснил: прошло два года с начала операции российских ВКС в Сирии. Но окончание операции против террористов не означает, что в Сирии наступит мирное время, и что российскому присутствию в регионе приходит конец. В САР появились условия для окончания войны, но не для окончания противостояния всех противоборствующих сторон. И хотя объявлено, что свыше 92% сирийской территории освобождено от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в РФ), Сирия далека от государственного и гражданского единства.

«После завершения активной фазы операции в Сирии, кроме действующих военных баз в Тартусе и Хмеймиме, военнослужащие РФ могут остаться в зонах деэскалации. Российское и сирийское руководство в ближайшем будущем обсудят планы дальнейшего развития ситуации в этой ближневосточной стране и отыщут решение, какова будет роль России на новом этапе. Эта роль будет оставаться одной из ведущих. Соглашениями о размещении наших военных баз ВМФ в Тартусе и ВКС РФ в Хмеймиме предусмотрено присутствие российских военных в регионе сроком на 49 лет. Также российское присутствие в Сирии будет не только военным, но и экономическим. Президент Сирии Башар Асад дал распоряжение посольству страны в России оказывать всяческое содействие и создать преференции российским бизнесменам при ведении бизнеса в САР», — добавил Евгений Валяев.

Непробиваемая позиция

По словам эксперта, если вспомнить итоги первого года российского присутствия в Сирии, то можно вспомнить, как многие западные политики и журналисты пытались заявлять, что Россия своими действиями мешает западной коалиции противостоять террористам. Они писали, что Россия ведет борьбу не с боевиками, а лишь защищает Башара Асада.

«Прошел еще один год с того времени, и мы видим, что роль России в установлении мира в регионе состоит не только в военной, но и в дипломатической сфере. Необходимо отмечать ключевую роль подписанной в Астане в начале мая 2017 года меморандума о создании зон деэскалации. Без этого процесса позитивных итогов на сегодняшний день было бы куда меньше», — заметил Евгений Валяев.

Эксперт отметил, до того, как Россия начала борьбу с ИГ1 непосредственно в Сирии, Дамаск контролировал всего одну треть своей территории. Тогда остро стоял вопрос, продолжит ли вообще существование такое государство как САР. Реальным было предположение, что Сирия на многие годы станет террористической вольницей — территорией, где будет править международный терроризм, откуда будет исходить нестабильность для всего мира.

Нерешенные вопросы

Но, уверен Евгений Валяев, на пути к полной победе существует еще множество препятствий. И хотя институализированные террористы под брендом «Исламского государства»1 находятся в обороне и от них можно лишь ожидать вылазок в виде терактов, а не каких-то организованных действий по захвату новых территорий, но большую неопределенность в последующее развитие событий в Сирии вносят неопределенные планы западной коалиции во главе с США. С того момента, как Дональд Трамп стал американским лидером, регулярно поступали сигналы о том, что в Белом доме не имеют четкой стратегии по урегулированию ситуации в Сирии после освобождения Ракки.

«Перед США стоит неразрешимая задача, как в интересах Израиля освободить Сирию от боевиков и не допустить усиления влияния Асада и Ирана в регионе. Для американцев будет наиболее выгодным такой сценарий, когда Ближний Восток будет оставаться в режиме неопределенности и эскалации новых конфликтов. К сожалению, такой сценарий вероятен, ведь мы видим, как разрастается новый конфликт в Ираке, как нарастает давление США и Израиля на Иран, высокую решимость вести борьбу за государственность показывают курды», — резюмировал Евгений Валяев.

1 Организация запрещена на территории РФ.