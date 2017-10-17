BMW специально для РФ выпустила седан 7-Series в цвете Black Ice

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Москва, 17 октября. Российский офис компании BMW начал прием заказов на седан седьмой серии в исполнении Black Ice.

Авто было создано совместно с ателье BMW Individual специально для российских автолюбителей. Новинка будет выпущена в ограниченном прокате и будет поставляться в РФ только на заказ.

Модель BMW Individual Black Ice получила особый окрас кузова «Морозный черный», сообщается в пресс-релизе компании. Все автомобили серии edition Black Ice обеспечены аэродинамическим пакетом M Sport.

Салон автомобиля выдержан в темных тонах и отмечен специальным логотипом Black Ice, который выгравирован на передней панели. Сидения отделаны черной кожей Nappa, а потолок — обивкой алькантара цвета «Антрацит».

Кроме того, новинка получила максимальный набор оборудования, в том числе лазерные фары, ассистент парковки, систему кругового обзора и пакет Executive Drive Pro с функцией сканирования дорожного полотна.