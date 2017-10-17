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BMW специально для РФ выпустила седан 7-Series в цвете Black Ice
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    BMW специально для РФ выпустила седан 7-Series в цвете Black Ice

    15:50  17 Октября 2017
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    BMW специально для РФ выпустила седан 7-Series в цвете Black Ice

    Москва, 17 октября. Российский офис компании BMW начал прием заказов на седан седьмой серии в исполнении Black Ice.

    Авто было создано совместно с ателье BMW Individual специально для российских автолюбителей. Новинка будет выпущена в ограниченном прокате и будет поставляться в РФ только на заказ.

    Модель BMW Individual Black Ice получила особый окрас кузова «Морозный черный», сообщается в пресс-релизе компании. Все автомобили серии edition Black Ice обеспечены аэродинамическим пакетом M Sport.

    BMW специально для РФ выпустила седан 7-Series в цвете Black Ice

    Салон автомобиля выдержан в темных тонах и отмечен специальным логотипом Black Ice, который выгравирован на передней панели. Сидения отделаны черной кожей Nappa, а потолок — обивкой алькантара цвета «Антрацит».

    Кроме того, новинка получила максимальный набор оборудования, в том числе лазерные фары, ассистент парковки, систему кругового обзора и пакет Executive Drive Pro с функцией сканирования дорожного полотна.

    Автор: Дима Оленин
    #bmw #black ice
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