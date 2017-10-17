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Ученые NASA раскрыли секрет существования колец Сатурна
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    Ученые NASA раскрыли секрет существования колец Сатурна

    15:54  17 Октября 2017
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    Ученые NASA раскрыли секрет существования колец Сатурна

    Нью-Йорк, 17 октября. Научные сотрудники космического агентства NASA (National Aeronautics and Space Administration) раскрыли секрет существования колец Сатурна. Оказалось, что кольца существуют и по сей день, а вовсе не исчезли в космосе.

    Специалисты исследовали последние фотографии, сделанные аппаратом Cassini, и определили, что кольца Шестой планеты по-прежнему продолжают свое существование.

    Ученые удивились находке, поскольку ранее были убеждены, что кольца Сатурна давно пропали в космосе. Теперь ученым предстоит разгадать, за счет чего кольца продолжают «подпитку».

    Согласно предварительной версии исследователей, кольца могут существовать за счет огромных спутников Сатурна.

    Данный факт противоречит прошлым версиям, согласно которым считалось, что кольца должны в один момент рухнуть на планету или же просто исчезнуть в космосе. 

    Автор: Дана Балан
    #ученые #космос #астрономы #сатурн #наса #кольца #cassini
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