Путин встретится с президентом Хорватии в Сочи

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Москва, 17 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович 18 октября проведут переговоры, в ходе которых будут рассмотрены ключевые международные вопросы и сотрудничество двух стран.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, «состоится обсуждение состояния и перспектив развития российско-хорватского сотрудничества, а также обмен мнениями по ключевым международным вопросам».

По окончании встречи главы двух государств подпишут ряд двусторонних документов.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет во вторник рабочую встречу с генеральным директором одной из крупнейших электросетевых компаний в мире «Россети» Павлом Ливинским.