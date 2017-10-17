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Путин встретится с президентом Хорватии в Сочи
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    Путин встретится с президентом Хорватии в Сочи

    15:55  17 Октября 2017
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    Путин встретится с президентом Хорватии в Сочи

    Москва, 17 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович 18 октября проведут переговоры, в ходе которых будут рассмотрены ключевые международные вопросы и сотрудничество двух стран.

    Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, «состоится обсуждение состояния и перспектив развития российско-хорватского сотрудничества, а также обмен мнениями по ключевым международным вопросам».

    По окончании встречи главы двух государств подпишут ряд двусторонних документов.

    Путин встретится с президентом Хорватии в Сочи

    Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет во вторник рабочую встречу с генеральным директором одной из крупнейших электросетевых компаний в мире «Россети» Павлом Ливинским.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #хорватия
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