Европа послала Украине сигнал по Крыму: в Чехии объяснили речь Земана в ПАСЕ

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Прага, 17 октября. Президент Чехии Милош Земан, выступая в Совете Европы, порекомендовал Украине принять потерю Крыма как свершившийся факт, и заявил, что она может претендовать только на материальную компенсацию от России.

Чешский аналитик Тереза Спенцерова прокомментировала неоднозначную речь Милоша Земана перед членами Парламентской ассамблеи Совета Европы. Эксперт заявила, что эта тема уже избита, и единственное новое, что сказал Земан, это вопрос «компенсации» Украине. Само выступление, по ее мнению, стало сигналом Украине.

Эксперт полагает, что речь президента на самом деле «играла роль своего рода «пробного шара», и пытается предположить, кто может стоять за словами главы Чехии, утверждая, что это вряд ли Россия. Спенцерова полагает, что это европейская «существенная сила», которая «стремится закончить конфликт прежде, чем американцы начнут отправлять на Украину тонны по-настоящему опасного оружия».

Между тем заявление президента вызвало неоднозначную реакцию. Так, исполняющий обязанности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Роджер Гейл назвал слова Земана «мудрыми», а лидер крымских татар заявил, что они — «не дешевые проститутки». В целом же «против него [президента] или об аннексии Крыма даже никто и не пискнул», говорит Спенцерова.

Эксперт также указывает на то, что «Запад, скорее всего, уже сделал шаг вперед и все чаще (к примеру из Берлина) «рекомендует» Киеву смириться с потерей Крыма». В подтверждение своим словам она приводит тот факт, что Совет Европы большинством голосов поддержал резолюцию, которая открывает путь к отмене политических санкций против России. Аналитик отметила, что, по слухам, Совет Европы отверг большую часть замечаний от украинской делегации, касавшихся «освобождения» Донбасса и «возвращения» Крыма.

Напомним, ранее Постпред Украины рассказал о кризисе в Совете Европе из-за отказа России платить взнос.