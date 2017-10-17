Идлиб: «Джебхат ан-Нусра» передала контроль над военным аэродромом армии Турции

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Идлиб, 17 октября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» без сопротивления отдали авиабазу Тафтназ военнослужащим Турции и протурецким боевикам.

Курдское издание «Хавар» сообщает, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) не препятствовали армии Турции в установлении контроля над крупнейшей вертолетной базой на северо-востоке Идлиба . Источник издания сообщил, что военнослужащие, а также подконтрольные Турции «умеренные» боевики из альянса «Свободная сирийская армия» вошли на базу без каких-либо столкновений.

Отмечается, что Анкара намерена установить контроль еще над двумя авиационными базами в провинции Идлиб. Турция продолжает перебрасывать живую силу и бронете6хнику в сирийскую провинцию Идлиб, а также разворачивать контрольно-пропускные пункты в ключевых точках региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.