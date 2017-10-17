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Идлиб: «Джебхат ан-Нусра» передала контроль над военным аэродромом армии Турции
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    Идлиб: «Джебхат ан-Нусра» передала контроль над военным аэродромом армии Турции

    15:49  17 Октября 2017
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    Идлиб: «Джебхат ан-Нусра» передала контроль над военным аэродромом армии Турции

    Идлиб, 17 октября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» без сопротивления отдали авиабазу Тафтназ военнослужащим Турции и протурецким боевикам.

    Курдское издание «Хавар» сообщает, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) не препятствовали армии Турции в установлении контроля над крупнейшей вертолетной базой на северо-востоке Идлиба . Источник издания сообщил, что военнослужащие, а также подконтрольные Турции «умеренные» боевики из альянса «Свободная сирийская армия» вошли на базу без каких-либо столкновений.

    Отмечается, что Анкара намерена установить контроль еще над двумя авиационными базами в провинции Идлиб. Турция продолжает перебрасывать живую силу и бронете6хнику в сирийскую провинцию Идлиб, а также разворачивать контрольно-пропускные пункты в ключевых точках региона.

    Идлиб: «Джебхат ан-Нусра» передала контроль над военным аэродромом армии Турции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #турция #идлиб #сса #джебхат ан-нусра
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