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Брюссель, 17 октября. Экс-генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны Запада должны для завершения войны в Донбассе предоставить Украине «современное оборонительное оружие». При этом Расмуссен на территории Донбасса Расмуссен предложил разместить миротворцев ООН.

По словам Расмуссена, предложение России в Совбезе ООН разместить миротворцев в Донбассе неприемлемо и является «типичным блефом» — однако Запад должен этот «блеф» «разоблачить и превратить с помощью кнута и пряника московскую ловушку в возможность для достижения мира», заявил Расмуссен в интервью канадской The Globe and Mail.

В отношении России Расмуссен, не сомневающийся в историях о «войсках России в Донбассе», предлагает использовать «метод кнута и пряника».

«Если Россия восстановит суверенитет Украины, мы сможем предложить большое вознаграждение — облегчение санкционного режима», — считает экс-глава НАТО, подчеркивая, что «это блюдо не подается частями» и Россия должна выполнить «все свои обязательства».

Напомним, российские политики неоднократно подчеркивали, что у России нет военнослужащих в Донбассе, и она не имеет никаких обязательств в рамках минского процесса — в рамках соглашения «Минск-2» обязательства были наложены на Украину и народные республики Донбасса, однако Киев затягивает процесс их выполнения и осуществил пока что лишь один пункт плана из пяти.

Расмуссен повторил требования по миротворцам ООН в Донбассе, изначально выдвинутые Киевом и объявленные неприемлемыми Москвой, Донецком и Луганском: во-первых, миротворцы должны быть размещены вдоль российско-украинской границы, «чтобы не превращать линию соприкосновения в новую де-факто границу», а во-вторых, по версии экс-генсека НАТО, миротворцы ООН должны защищать в Донбассе не только сотрудников СММ ОБСЕ, но и «население и инфраструктуру» — на это, вполне очевидно, не согласятся администрации ЛНР и ДНР.