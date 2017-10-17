Британия не может иметь нормальных отношений с Россией — Джонсон

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Лондон, 17 октября. Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон не может построить нормальных отношений с Москвой, однако считает необходимым поддерживать диалог.

«Соединенное Королевство не может иметь нормальных отношений с этой страной (Россией). Но мы понимаем, что важно поддерживать с ней диалог», — цитирует слова Джонсона агентство РИА Новости.

Министр также подтвердил, что Великобритания не имеет никаких доказательств того, что Россия причастна к кибератакам на Соединенное Королевство. Однако Джонсон вновь обвинил РФ в недружественном поведении.

Напомним, что Борис Джонсон посетит Москву в конце 2017 года. В рамках его визита российская сторона намерена сосредоточиться на нормализации диалога между Россией и Великобританией.

Кроме того, Джонсон планирует обсудить в Москве ситуацию на Ближнем Востоке. Есть информация, что визит министра состоится в двадцатых числах декабря.