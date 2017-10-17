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Директор по безопасности РФПЛ рассказал о «черных списках болельщиков»
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    Директор по безопасности РФПЛ рассказал о «черных списках болельщиков»

    15:33  17 Октября 2017
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    Директор по безопасности РФПЛ рассказал о «черных списках болельщиков»

    Москва, 17 октября. В разговоре с Федеральным агентством новостей директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что лига не получает информацию о «черном списке болельщиков» от МВД.

    «Как мы можем не получать информацию о «черном списке болельщиков», если МВД размещает список лиц, которым запрещено посещение мест проведения спортивных мероприятий, у себя на официальном сайте? Каждый человек может его посмотреть. И, разумеется, у РФПЛ данной проблемы нет», — подчеркнул Мейтин.

    Директор по безопасности РФПЛ рассказал о «черных списках болельщиков»

    Напомним, ранее один из телеграм-каналов сообщил о том, что МВД не предоставляет РФПЛ информацию о болельщиках, внесенных в «черный список».

    Автор: Алексей Громов
    #футбол #мвд #спорт #рфпл #болельщики #фанаты #черный список #мейтин
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