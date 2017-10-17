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МС-21 открывает новую страницу российского самолетостроения — заслуженный пилот РФ
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    МС-21 открывает новую страницу российского самолетостроения — заслуженный пилот РФ

    15:50  17 Октября 2017
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    Новейший российский самолет МС-21

    Новейший российский самолет МС-21 17 октября совершил первый дальний перелет с аэродрома Иркутского авиазавода в аэропорт Жуковского, рассказали в Минпромторге РФ. Это воздушное судно открывает новую страницу российского самолетостроения, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заслуженный пилот России Виктор Саженин.

    Сообщается, что дальний полет проводился в штатном режиме и длился чуть больше шести часов.

    «Сегодня первый опытный экземпляр самолета МС-21-300 совершил перелет с площадки Иркутского авиационного завода на аэродром «Раменское», для продолжения программы летных испытаний, которая выполняется в соответствии с графиком», — подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

    Отметим, новый пассажирский самолет МС-21-300 впервые поднялся в воздух 28 мая. Он стал первым российским лайнером, полностью созданным по западным стандартам с учетом всех мировых технологий и реального спроса на рынке авиаперевозок. К слову, это второй российский самолет, созданный без советского задела.

    Сборка нового самолета

    «Отталкиваться надо от самолета Sukhoi Superjet 100, хотя он только на бумаге является судном российского производства, потому что более чем на 50% состоит из зарубежных компонентов. Мы же разработали для него только планер, фюзеляж, ну и некоторые силовые элементы, включая шасси. Здесь же (МС-21 — прим. ред.), за исключением на время установленных американских двигателей, 100% наша разработка. Все компоненты — отечественные. Создание такого воздушного судна обязательно поднимет российскую авиационную промышленность,  даст людям рабочие места», — поясняет ситуацию Саженин.

    По словам собеседника ФАН, в МС-21 включены лучшие технологии, которые годами создавались российскими специалистами. Самолет будет легче, экономичнее, экологичнее тех воздушных судов, которые создавались советскими инженерами и конструкторами.

    «Созданы уникальные экономические составляющие, что приведет к снижению удельного расхода топлива на перевезенных пассажиров и т.д. Это будет вторым дыханием для России. Нам нужен был такой прыжок вперед, особенно в условиях санкционного давления на страну. Мы не должны ни от кого зависеть, Россия всегда была крупнейшей авиационной державой и хотелось бы, чтобы наша авиационная промышленность создавала достойные аналоги западным конкурентам. МС-21 будет как раз таким самолетом, он открывает новую страницу российского самолетостроения», — продолжил заслуженный летчик РФ.

    МС-21 во время первого показа

    МС-21 — проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских самолетов. Он рассчитан на осуществление перелетов на расстояния порядка 6 тысяч километров и создается в качестве замены лайнерам Ту-154, Ту-204 и 214. Кроме того, он должен вести борьбу со своими главными конкурентами — зарубежными Airbus А320 и Boeing 737.

    «Пока мы летаем на двигателях компании Pratt & Whitney, но сейчас создается российский вариант силовой установки — ПД-14. Кстати, я слышал, что двигатели серии ПД станут настоящим семейством и будут в себя включать агрегаты разных размеров и тяги для перспективных воздушных судов. Правильно, военные технологии нужно переносить в гражданскую отрасль», — заключил эксперт.

    Напомним, разработкой ПД-14 занимаются специалисты КБ «Авиадвигатель», головной производитель — Пермский моторный завод. Как считают российские эксперты, при сопоставимых с американским мотором характеристиках двигатель ПД-14 действительно станет  родоначальником целой линейки моторов. Его более мощные модификации на базе газогенератора ПД-18Р будут применяться на Ту-214, Ил-96-300 и Ил-96-400Т; вариант двигателя меньшей мощности ПД-10 — на самолетах SSJ-100.

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #самолет #мс-21 #конкуренция #авиация #двигатели #пд-14
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