МС-21 открывает новую страницу российского самолетостроения — заслуженный пилот РФ

В Избранное

Новейший российский самолет МС-21 17 октября совершил первый дальний перелет с аэродрома Иркутского авиазавода в аэропорт Жуковского, рассказали в Минпромторге РФ. Это воздушное судно открывает новую страницу российского самолетостроения, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заслуженный пилот России Виктор Саженин.

Сообщается, что дальний полет проводился в штатном режиме и длился чуть больше шести часов.

«Сегодня первый опытный экземпляр самолета МС-21-300 совершил перелет с площадки Иркутского авиационного завода на аэродром «Раменское», для продолжения программы летных испытаний, которая выполняется в соответствии с графиком», — подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Отметим, новый пассажирский самолет МС-21-300 впервые поднялся в воздух 28 мая. Он стал первым российским лайнером, полностью созданным по западным стандартам с учетом всех мировых технологий и реального спроса на рынке авиаперевозок. К слову, это второй российский самолет, созданный без советского задела.

«Отталкиваться надо от самолета Sukhoi Superjet 100, хотя он только на бумаге является судном российского производства, потому что более чем на 50% состоит из зарубежных компонентов. Мы же разработали для него только планер, фюзеляж, ну и некоторые силовые элементы, включая шасси. Здесь же (МС-21 — прим. ред.), за исключением на время установленных американских двигателей, 100% наша разработка. Все компоненты — отечественные. Создание такого воздушного судна обязательно поднимет российскую авиационную промышленность, даст людям рабочие места», — поясняет ситуацию Саженин.

По словам собеседника ФАН, в МС-21 включены лучшие технологии, которые годами создавались российскими специалистами. Самолет будет легче, экономичнее, экологичнее тех воздушных судов, которые создавались советскими инженерами и конструкторами.

«Созданы уникальные экономические составляющие, что приведет к снижению удельного расхода топлива на перевезенных пассажиров и т.д. Это будет вторым дыханием для России. Нам нужен был такой прыжок вперед, особенно в условиях санкционного давления на страну. Мы не должны ни от кого зависеть, Россия всегда была крупнейшей авиационной державой и хотелось бы, чтобы наша авиационная промышленность создавала достойные аналоги западным конкурентам. МС-21 будет как раз таким самолетом, он открывает новую страницу российского самолетостроения», — продолжил заслуженный летчик РФ.

МС-21 — проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских самолетов. Он рассчитан на осуществление перелетов на расстояния порядка 6 тысяч километров и создается в качестве замены лайнерам Ту-154, Ту-204 и 214. Кроме того, он должен вести борьбу со своими главными конкурентами — зарубежными Airbus А320 и Boeing 737.

«Пока мы летаем на двигателях компании Pratt & Whitney, но сейчас создается российский вариант силовой установки — ПД-14. Кстати, я слышал, что двигатели серии ПД станут настоящим семейством и будут в себя включать агрегаты разных размеров и тяги для перспективных воздушных судов. Правильно, военные технологии нужно переносить в гражданскую отрасль», — заключил эксперт.

Напомним, разработкой ПД-14 занимаются специалисты КБ «Авиадвигатель», головной производитель — Пермский моторный завод. Как считают российские эксперты, при сопоставимых с американским мотором характеристиках двигатель ПД-14 действительно станет родоначальником целой линейки моторов. Его более мощные модификации на базе газогенератора ПД-18Р будут применяться на Ту-214, Ил-96-300 и Ил-96-400Т; вариант двигателя меньшей мощности ПД-10 — на самолетах SSJ-100.