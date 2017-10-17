Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

В Избранное

Киев, 17 октября. Протестующие с флагами политических партий «Движение новых сил» («Рух новых сил»), «Батьковщина», «Общественная позиция», «5.10», а также активисты националистических организаций прошли маршем до Верховной рады Украины, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По ходу движения активисты скандировали «Слава Украине!», «Порошенко геть!», «Украина превыше всего!». Всего, по оценкам наблюдателей, в центр города вышло свыше десяти тысяч человек.

Марширующих перед зданием парламента встретили плотные кордоны полиции и национальной гвардии, с фасада они встали сразу в три ряда. Кроме того, армейскими грузовиками с резервами были блокированы все соседние улицы.

Протестная акция началась с хорового исполнения гимна Украины. Затем митинг открыл Николай Выгодский, координатор общественного движения «Честно», который заявил, что Порошенко и чиновники правительства должны уйти в отставку. В ответ толпа согласно скандировала «Банду геть!».

Затем выступил Михаил Саакашвили. «Мы одно можем вам сказать - за 3-4 года последних произошло только одно изменение. Один человек в своих руках узурпировал всю судебную власть и поэтому для украинцев нет справедливости. Суды существуют только для него, для его бизнес-партнеров, для его посипак. Тот же человек узурпировал всю Верховную Раду и вся эта разводка, которая происходит за этими стенами, ничего общего не имеет с политическим процессам. В Украине нет больше политического процесса, есть разводняк, игра в наперстки и воля одного человека, которому Верховная Рада нужна как фиговый лист для прикрытия своих планов и действий… Мы за три года должны были понять хотя бы то, что ничего в стране на лучшее не изменится. Что пока есть Порошенко, не будет войны с коррупцией, будет нищета, унижение, эмиграция, падение престижа Украины, кража денег, в том числе выделяемых на войну, новые смерти, несчастья и обнищания. Пока есть Порошенко, ничего хорошего не будет», - заявил политик.

Организаторами акции заявлены партия экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Рух новых сил», «Еврооптимисты» (Мустафа Найем, Сергей Лещенко и прочие), партии «Свобода» и «Национальный корпус», «Самопомощь» Андрея Садового, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, «5.10» Геннадия Балашова и другие, более мелкие организации.

В разгар митинга толпа услышала мощные артиллерийские выстрелы из Мариинского парка, расположенного рядом с парламентом. Прибежавшая туда на шум толпа журналистов оказалась разочарованной – ВСУ провели салют в честь визита на Украину президента Мальты.

Комментарии журналистов: «А мы думали, вы уже по Верховной Раде стреляете!». Военные встретили журналистов попытками запретить съемку, но офицеров никто не слушался, включая даже собственных солдат – когда им приказали отогнать журналистов, те отказались это делать, заявив, что потом их же за это накажут.

Некоторые украинские журналисты предположили, что артиллерийская батарея была установлена с целью психологического воздействия на митингующих.

В финале митинга разгорелся скандал – лидер партии «5.10» Геннадий Балашов пожаловался журналистам, что националисты попытались избить его вместе с активистами. Это эпизод также есть на видео ФАН.

«Мы тоже организаторы этой акции, но к нам подошли люди в балаклавах и сказали, чтоб мы свернули свои флаги, иначе нас искалечат. А ведь мы поддерживаем все требования митинга и итоговую резолюцию. Но нам сказали – можете здесь постоять, но без флагов. Нас запрещают, потому что все эти движения, что вы здесь видите, финансируют украинские олигархи, а им невыгодна победа нашей партии. Ведь тогда мы не позволим им воровать», - заявил Геннадий Балашов.

После обеда советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что участники акции протеста под Верховной Рады могут пойти на штурм парламента, используя взрывпакеты. Об этом он написал в Facebook.

«Внимание! По имеющейся информации, нервный хор Венских мальчиков во главе с дирижером Гришиным (Семен Семенченко - ред.), с очень миролюбивой и очень набожной фракции «Самопомощь», вероятно, намерены осуществить попытку штурма ВР с использованием взрывчатых пакетов. Наверное, рассчитывают на эффект толпы. Правоохранители сохраняют спокойствие и холодный ум, но готовы к любым вызовам», - написал он.

Напомним, главные требования протестующих: создание Антикоррупционного суда и изменение избирательной системы. В частности, введение голосования по открытым спискам на выборах в Верховную Раду и отмена депутатской неприкосновенности.