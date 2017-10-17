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Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины
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    Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

    15:32  17 Октября 2017  /обновлено: 15:42  17 Октября 2017
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    Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной Радой Украины

    Киев, 17 октября. Протестующие с флагами политических партий «Движение новых сил» («Рух новых сил»), «Батьковщина», «Общественная позиция», «5.10», а также активисты националистических организаций прошли маршем до Верховной рады Украины, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

    По ходу движения активисты скандировали «Слава Украине!», «Порошенко геть!», «Украина превыше всего!». Всего, по оценкам наблюдателей, в центр города вышло свыше десяти тысяч человек.

    Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной Радой Украины

    Марширующих перед зданием парламента встретили плотные кордоны полиции и национальной гвардии, с фасада они встали сразу в три ряда. Кроме того, армейскими грузовиками с резервами были блокированы все соседние улицы. 

    Протестная акция началась с хорового исполнения гимна Украины. Затем митинг открыл Николай Выгодский, координатор общественного движения «Честно», который заявил, что Порошенко и чиновники правительства должны уйти в отставку. В ответ толпа согласно скандировала «Банду геть!».

    Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной Радой Украины

    Затем выступил Михаил Саакашвили. «Мы одно можем вам сказать - за 3-4 года последних произошло только одно изменение. Один человек в своих руках узурпировал всю судебную власть и поэтому для украинцев нет справедливости. Суды существуют только для него, для его бизнес-партнеров, для его посипак. Тот же человек узурпировал всю Верховную Раду и вся эта разводка, которая происходит за этими стенами, ничего общего не имеет с политическим процессам. В Украине нет больше политического процесса, есть разводняк, игра в наперстки и воля одного человека, которому Верховная Рада нужна как фиговый лист для прикрытия своих планов и действий… Мы за три года должны были понять хотя бы то, что ничего в стране на лучшее не изменится. Что пока есть Порошенко, не будет войны с коррупцией, будет нищета, унижение, эмиграция, падение престижа Украины, кража денег, в том числе выделяемых на войну, новые смерти, несчастья и обнищания. Пока есть Порошенко, ничего хорошего не будет», - заявил политик.

    Организаторами акции заявлены партия экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Рух новых сил», «Еврооптимисты» (Мустафа Найем, Сергей Лещенко и прочие), партии «Свобода» и «Национальный корпус», «Самопомощь» Андрея Садового, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, «5.10» Геннадия Балашова и другие, более мелкие организации.

    Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной Радой Украины

    В разгар митинга толпа услышала мощные артиллерийские выстрелы из Мариинского парка, расположенного рядом с парламентом. Прибежавшая туда на шум толпа журналистов оказалась разочарованной – ВСУ провели салют в честь визита на Украину президента Мальты.  

    Комментарии журналистов: «А мы думали, вы уже по Верховной Раде стреляете!». Военные встретили журналистов попытками запретить съемку, но офицеров никто не слушался, включая даже собственных солдат – когда им приказали отогнать журналистов, те отказались это делать, заявив, что потом их же за это накажут.

    Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной Радой Украины

    Некоторые украинские журналисты предположили, что артиллерийская батарея была установлена с целью психологического воздействия на митингующих.

    В финале митинга разгорелся скандал – лидер партии «5.10» Геннадий Балашов пожаловался журналистам, что националисты попытались избить его вместе с активистами. Это эпизод также есть на видео ФАН.

    «Мы тоже организаторы этой акции, но к нам подошли люди в балаклавах и сказали, чтоб мы свернули свои флаги, иначе нас искалечат. А ведь мы поддерживаем все требования митинга и итоговую резолюцию. Но нам сказали – можете здесь постоять, но без флагов. Нас запрещают, потому что все эти движения, что вы здесь видите, финансируют украинские олигархи, а им невыгодна победа нашей партии. Ведь тогда мы не позволим им воровать», - заявил Геннадий Балашов.

    Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной Радой Украины

    После обеда советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что участники акции протеста под Верховной Рады могут пойти на штурм парламента, используя взрывпакеты. Об этом он написал в Facebook.

    «Внимание! По имеющейся информации, нервный хор Венских мальчиков во главе с дирижером Гришиным (Семен Семенченко - ред.), с очень миролюбивой и очень набожной фракции «Самопомощь», вероятно, намерены осуществить попытку штурма ВР с использованием взрывчатых пакетов. Наверное, рассчитывают на эффект толпы. Правоохранители сохраняют спокойствие и холодный ум, но готовы к любым вызовам», - написал он.

    Напомним, главные требования протестующих: создание Антикоррупционного суда и изменение избирательной системы. В частности, введение голосования по открытым спискам на выборах в Верховную Раду и отмена депутатской неприкосновенности.

    Автор: Петро Панч специально для ФАН Киев
    #киев
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