Дейр эз-Зор: главарь ИГ сбежал в Турцию с крупной суммой денег

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Дейр эз-Зор, 17 октября. Главнокомандующий «Исламским государством»1 Масаб аль-Рашид сбежал из провинции Дейр эз-Зор, прихватив 200 тысяч долларов.

Командир террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Масаб аль-Рашид покинул населенный пункт Бу Амро и перебрался в Турцию, сообщают арабские СМИ со ссылкой на местные источники. Отмечается, что главарь «Халифата» прихватил с собой 200 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что еще один лидер группировки, известный под именем Абу аль-Хавра Туниси бежал из Меядина с суммой в 300 тысяч долларов. Это не единственные случаи побегов главарей «Халифита», однако их предшественники прихватывали с собой гораздо более значительные суммы. Источник подозревает, что это указывает на истощение казны группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.