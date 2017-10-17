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Для меня деньги пахнут: украинский хирург отказался оперировать жительницу ДНР
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    Для меня деньги пахнут: украинский хирург отказался оперировать жительницу ДНР

    15:27  17 Октября 2017
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    Для меня деньги пахнут: украинский хирург отказался оперировать жительницу ДНР

    Киев, 17 октября. Главный хирург одного из ведущих украинских центров лазерной медицины Дмитрий Козлов отказался оперировать жительницу ДНР.

    «Сегодня впервые за 17 лет хирургической практики отказал пациенту в операции по политическим соображениям», — написал Козлов на своей странице в социальной сети Facebook.

    По его словам, 50-летняя жительница Донецка решила провести липосакцию. Уже находясь на операционном столе, пациентка начала жаловаться на украинцев и говорить про геноцид народа Донбасса. Женщина также заявила, что «русский мир — самый лучший мир на свете».

    Тогда хирург принял решение прекратить все предоперационные манипуляции. Он вернул пациентке деньги, после чего женщина уехала обратно в Донецк.

    В оправдание себе Козлов подчеркнул, что липосакция — это операция, которая не является жизненно необходимой для человека.

    «Не знаю как для кого, а для меня деньги пахнут», — добавил он.

    Автор: Дима Оленин
    #днр #украина #операция #врач
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