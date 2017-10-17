Для меня деньги пахнут: украинский хирург отказался оперировать жительницу ДНР

В Избранное

Киев, 17 октября. Главный хирург одного из ведущих украинских центров лазерной медицины Дмитрий Козлов отказался оперировать жительницу ДНР.

«Сегодня впервые за 17 лет хирургической практики отказал пациенту в операции по политическим соображениям», — написал Козлов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, 50-летняя жительница Донецка решила провести липосакцию. Уже находясь на операционном столе, пациентка начала жаловаться на украинцев и говорить про геноцид народа Донбасса. Женщина также заявила, что «русский мир — самый лучший мир на свете».

Тогда хирург принял решение прекратить все предоперационные манипуляции. Он вернул пациентке деньги, после чего женщина уехала обратно в Донецк.

В оправдание себе Козлов подчеркнул, что липосакция — это операция, которая не является жизненно необходимой для человека.