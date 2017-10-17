Памфилова расскажет участникам Фестиваля молодежи в Сочи о выборах-2018

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Москва, 17 октября. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова расскажет участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи о новациях, которые будут применяться на президентских выборах в 2018 году.

Как говорится в сообщении пресс-службы Центризбиркома, Памфилова ответит на вопросы участников, расскажет об избирательной системе России, тенденциях ее развития, применении законодательных и технологических новаций на предстоящих выборах президента России в 2018 году.

По данным пресс-службы ЦИК, в дискуссии запланировано участие директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, помощника президента РФ Юрия Ушакова, посла Австралии в России Петера Теша, проректора по магистерским и международным программам МГИМО Андрея Байкова, главы представительства Евросоюза в России Маркуса Эдерера, заместителя директора ГТК «Телеканал «Россия» Сергея Брилева, директора информационного центра ООН в Москве Владимира Кузнецова.

Напомним, ранее Памфилова заявила о создании специального мобильного приложения к выборам 2018 года.