Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ирак может получить поддержку Турции в Киркуке
Общество
Памфилова расскажет участникам Фестиваля молодежи в Сочи о выборах-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Памфилова расскажет участникам Фестиваля молодежи в Сочи о выборах-2018

    15:37  17 Октября 2017
    56

    Памфилова расскажет участникам Фестиваля молодежи в Сочи о выборах-2018

    Москва, 17 октября. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова расскажет участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи о новациях, которые будут применяться на президентских выборах в 2018 году.

    Как говорится в сообщении пресс-службы Центризбиркома, Памфилова ответит на вопросы участников, расскажет об избирательной системе России, тенденциях ее развития, применении законодательных и технологических новаций на предстоящих выборах президента России в 2018 году.

    По данным пресс-службы ЦИК, в дискуссии запланировано участие директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, помощника президента РФ Юрия Ушакова, посла Австралии в России Петера Теша, проректора по магистерским и международным программам МГИМО Андрея Байкова, главы представительства Евросоюза в России Маркуса Эдерера, заместителя директора ГТК «Телеканал «Россия» Сергея Брилева, директора информационного центра ООН в Москве Владимира Кузнецова.

    Напомним, ранее Памфилова заявила о создании специального мобильного приложения к выборам 2018 года

    Автор: Тимур Румянцев
    #памфилова #выборы-2017
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017 266

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        80909

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67713

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82640

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49678
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        266
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        2535
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1207
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        505