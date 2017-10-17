Упавшая с каталки пенсионерка умерла в больнице Кургана

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Москва, 17 сентября. В Кургане следователи разберутся в обстоятельствах смерти пенсионерки в отделении реанимации больницы скорой медицинской помощи.

67-летняя пациентка получила тяжелые травмы во время транспортировки в медицинское учреждение. Как сообщает информационное агентство «URA.RU», пожилую женщину уронили с медицинской каталки.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, чтобы дать оценку действиям медицинского персонала.

Отметим, что это уже второй случай смерти пациента в медицинском учреждении за последнее время: в середине сентября в этой же больнице «залечили до смерти» 34-летнего мужчину.