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Упавшая с каталки пенсионерка умерла в больнице Кургана
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    Упавшая с каталки пенсионерка умерла в больнице Кургана

    15:51  17 Октября 2017  /обновлено: 15:52  17 Октября 2017
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    Упавшая с каталки пенсионерка умерла в больнице Кургана

    Москва, 17 сентября. В Кургане следователи разберутся в обстоятельствах смерти пенсионерки в отделении реанимации больницы скорой медицинской помощи. 

    67-летняя пациентка получила тяжелые травмы во время транспортировки в медицинское учреждение. Как сообщает информационное агентство «URA.RU», пожилую женщину уронили с медицинской каталки.

    Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, чтобы дать оценку действиям медицинского персонала. 

    Отметим, что это уже второй случай смерти пациента в медицинском учреждении за последнее время: в середине сентября в этой же больнице «залечили до смерти» 34-летнего мужчину.

    Автор: Федор Веснин
    #больница #курган #скорая помощь
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