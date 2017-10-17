Сирия и ВКС РФ разозлили Вашингтон успехами в Дейр эз-Зоре: будут ли США спасать ИГ

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Несмотря на отдельные очаги сопротивления террористов, которые вспыхивают в различных районах Сирии как будто с целью отвлечь Сирийскую арабскую армию (САА) и российские ВКС от основного направления борьбы с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ), союзники продолжают планомерно развивать освободительную кампанию в провинции Дейр эз-Зор.

В короткий срок ВКС РФ и САА достигли ряда значительных военных успехов: от боевиков ИГ1 зачищено уже больше 80% административного центра региона, а остающиеся под их контролем районы в данный момент находятся в кольце блокады. Кроме того, правительственные войска благодаря поддержке российской авиации продвинулись на десятки километров вглубь оккупированных ИГИЛ1 территорий провинции на север и на юг от Дейр эз-Зора, освободив ключевые города Маадан-Джадид и Меядин. Параллельно союзники понемногу продвигаются и на левом берегу Евфрата, где помимо террористов также действуют подконтрольные Соединенным Штатам курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF).

Примечательно, что в западном медиапространстве операция сирийской армии и ВКС РФ в Дейр эз-Зоре представлена совсем в ином свете. Проамерикански настроенные издания СМИ зачастую «упускают из виду» несомненные достижения законно действующих на территории САР сил и, напротив, чересчур преувеличивают масштабы любых попыток боевиков ИГ контратаковать.

Так, согласно заявлениям ряда западных военных экспертов, прорыв правительственных подразделений со стороны Дейр эз-Зора к Меядину, осуществленный под прикрытием российской боевой авиации, вполне укладывается в планы главарей ИГ, поскольку взятие данного ключевого города является якобы частью их стратегии. Террористы будто бы намеренно сдали крупнейший город, находившийся под их контролем, с целью затем ударить по растянутым путям обеспечения САА, развернуть мощное контрнаступление и тем самым сорвать совместную операцию армии САР и ВКС РФ. Австралийский военный аналитик Джон Блакслэнд пошел дальше и заявил в интервью журналистам, что Дамаск и Москва могут даже не рассчитывать на помощь со стороны Соединенных Штатов после удара отрядов «Исламского государства».

Тем не менее правительственные войска САР и российская авиационная группа, развивая наступление в Дейр эз-Зоре, совсем не нуждаются в поддержке со стороны вообще кого-либо, тем более США. Так, по данным Минобороны РФ, от оккупации террористических группировок освобождено уже больше 92% Сирии. Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в комментарии для ФАН выразил мнение о том, что Запад своими заявлениями всего лишь демонстрирует недовольство успехами сил САР и РФ в стратегически значимом районе. В данном случае Соединенные Штаты и их союзники, несомненно, «болеют» за «Исламское государство», и его уже неминуемое поражение вызывает у них злость и раздражение.

«Боевики, действительно, уже не раз предпринимали удары по коммуникациям САА, в частности в районе трассы Пальмира – Дейр эз-Зор. Скорее всего, подобные попытки будут и в этом районе. Однако утрата Меядина не может быть частью стратегии террористов, это, наоборот, — знак того, что стратегия ИГИЛ потерпела неудачу. Боевики будут продолжать перебрасывать подкрепление из Ирака в Сирию и пытаться наносить удары по коммуникациям сирийской армии уже по линии Дейр эз-Зор – Меядин, однако добиться каких-то существенных результатов им уже не удастся, поскольку до этого были утрачены слишком важные позиции. Единственное, что они смогут — это выйти к дороге, чуть-чуть пограбить и отступить назад».

Тот вид, который приобретет ситуация в этой стратегической сирийской провинции в западном медиапространстве, будет продиктован позицией официального Вашингтона. Он же, в свою очередь, по-прежнему рассчитывает взять под контроль крупнейшие нефтяные поля на левом берегу Евфрата и очень надеется, что боевики ИГ помогут ему в этом, задержав САА и ВКС РФ на правом побережье.

«То, что мы видим со стороны США, является проявлением недовольства успехами сирийской армии и ВКС РФ в Дейр эз-Зоре. Их заявления — это часть информационной войны. Террористы ИГИЛ в этом регионе сейчас тоже ведут себя не совсем так, как этого хотели бы Соединенные Штаты. Но американцы все еще в состоянии повлиять на деятельность «Исламского государства», поскольку у них есть хорошие контакты там».

1 Организация запрещена на территории РФ.