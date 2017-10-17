Дейр эз-Зор: боевики ИГ отступают из ключевых городов провинции

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Дейр эз-Зор, 17 октября. Боевики «Исламского государства»1 покидают города, расположенные вдоль трассы Дейр эз-Зор-Меядин.

Арабское издание «Аль-Масдар» сообщает, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) спешно оставляют населенные пункты, расположенные около одной из крупнейших трасс в провинции Дейр эз-Зор.

На данный момент исламисты уже покинули города Аль-Тоб, Бо Лель, Бо-Умар и Мохассан, расположенные к юго-востоку от административного центра провинции. Правительственные войска, которые с воздуха прикрывают ВКС РФ, пока не спешат заходить в эти населенные пункты, дожидаясь полного обезвреживания мин и «закладок» террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.