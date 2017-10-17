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Кран протаранил трамвай на Руставели, есть пострадавшие
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    Кран протаранил трамвай на Руставели, есть пострадавшие

    15:03  17 Октября 2017  /обновлено: 15:29  17 Октября 2017
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    Кран протаранил трамвай на Руставели, есть пострадавшие

    Санкт-Петербург, 17 октября. На улице Руставели автокран взял на таран трамвай.

    Как рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», водитель крана не остановился перед знаком «Стоп» и стал переезжать трамвайные пути, невзирая на препятствие. Несмотря на то, что стрела уперлась в трамвай, водитель автокрана пытался продолжить движение, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

    «Видимо первый день работает, про стрелу забыл», - шутит подписчик группы Деним Игнатов.

    «Он ему прямо в РКСУ отсек попал. Хорошо, что там не замкнуло ничего, и трамвай не сорвался вперед с адовыми проворотами», - делится наблюдением Тимон Плотников.

    Сообщается, что в трамвае были пассажиры. Одна женщина пострадала, но получила незначительные травмы и от госпитализации отказалась.

    Автор: Юлия Кошкина
    #дтп #петербург #авария #трамвай
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