Козловский запретил использовать свое фото на обложке книги по «Матильде»

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Москва, 17 октября. Известный российский актер Данила Козловский не разрешил использовать свое изображение на обложке новой книги Натальи Павлищевой «Матильда. Тайна дома Романовых», написанной по мотивам сценария к фильму Алексея Учителя. Об этом сообщил руководитель отдела остросюжетной прозы издательства «Эксмо» Евгений Соловьев на специальной пресс-конференции.

«Уйдите со своей книгой, никогда не подпишу», — привел слова Козловского Соловьев.

Отметим, книга по мотивам «Матильды» появилась в продаже 5 октября, на ее обложке изображены актеры, сыгравшие Николая II и Матильду Ксешинскую, а также сцена фильма из военного лагеря.



Напомним также, что Козловский, исполнивший в фильме «Матильда» роль офицера императорской армии Воронцова, влюбленного в балерину Кшесинскую, изображен на официальном постере картины.