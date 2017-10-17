Козловский запретил использовать свое фото на обложке книги по «Матильде»
Москва, 17 октября. Известный российский актер Данила Козловский не разрешил использовать свое изображение на обложке новой книги Натальи Павлищевой «Матильда. Тайна дома Романовых», написанной по мотивам сценария к фильму Алексея Учителя. Об этом сообщил руководитель отдела остросюжетной прозы издательства «Эксмо» Евгений Соловьев на специальной пресс-конференции.
«Уйдите со своей книгой, никогда не подпишу», — привел слова Козловского Соловьев.
Отметим, книга по мотивам «Матильды» появилась в продаже 5 октября, на ее обложке изображены актеры, сыгравшие Николая II и Матильду Ксешинскую, а также сцена фильма из военного лагеря.
Напомним также, что Козловский, исполнивший в фильме «Матильда» роль офицера императорской армии Воронцова, влюбленного в балерину Кшесинскую, изображен на официальном постере картины.